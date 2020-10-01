В Перми выбрали победителей конкурса «Кто сказал «гав»

На протяжении месяца пермяки присылали фотографии своих четвероногих любимцев, рассказывали об их характере, привычках и нравах. Фото: Василий Вахрин

Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замечательного конкурса «Кто сказал «гав». На протяжении месяца пермяки присылали фотографии своих четвероногих любимцев, рассказывали об их характере, привычках и нравах.

Пришло время подвести итоги фотоконкурса и озвучить хвостатых победителей. По условиям конкурса, трех победителей выбрали сами пермяки - по количеству лайков под фото. Еще одного победителя выбрал наш главный спонсор «Zooclub».

Главный спонсор нашего конкурса сеть магазинов «Zooclub»

«Zooclub» - Все, о чем мечтает ваш питомец

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- В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы, - рассказывают сотрудники магазина. - В продаже Вы найдете более 25 тысяч товаров: сухие и влажные корма, лакомства; ветеринарные препараты и витамины; аксессуары и амуниция; все для ухода и гигиены; игрушки; одежда и обувь.

Вы также можете приобрести зоотовары в нашем интернет-магазине, который осуществляет доставку по Перми и Пермскому краю.

Мы не стоим на месте и постоянно расширяем наш ассортимент. А ежемесячные акции и скидки Вас приятно удивят! В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы.

Магазины «Zooclub» находятся по адресам:

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Сайт: zooclub-perm.ru

Группа ВКонтакте: ZooClub - Товары для животных

Еще одним нашим спонсором выступает Хаски Пермь / HUSKY PERM

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- Наша команда готова принять людей, которым нравится порода сибирский хаски, для игр, дурачеств и облизаний хасячим языком! Приходите с ними играть, бегать, дурачиться, беситься! Мы хотим чтобы люди не заводили хаски за красивые попы и мордашки, тк. собаки теряются в таких семьях. Поэтому если вы хотите хасячего друга - приходите к нам. Эмоции вам обеспечены! Приглашаем взрослых и детей на фотосессии с собаками породы сибирский хаски.

- индивидуальные прогулочные фотосессии, фотосессии love-story, свадебные фотосессии, фотосессия с хаски в лесу, катание на хаски.

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Сайт: https://vk.com/huskyperm1

ВКонтакте: https://vk.com/huskyperm1

Итак, победителем открытого голосования на официальной странице КП-Пермь ВКонтакте становится энергичная хаски по кличке Молли.

Фото предоставлено Ангелиной Муллахановой

- Я люблю свою собаку, а она любит меня, - рассказывает хозяйка Ангелина. - А еще Молли любит дворовых ребят, белочек, кошек, сыр, мороженное, гулять, пакостить, выть, открывать все шкафы дома, спать на подоконнике, занимать мое место на кровати. Любит лизать мои ноги после душа и спину мужа по утрам, воровать мою еду, смотреть в душу щенячьими глазами. Когда я ем - рвать мои носки и играть в «что в пакете?», когда я прихожу домои . Вообще она любит кучу всего, но я уверена, что именно меня она любит больше всего на свете. Когда я это писала, Молли лежала на подоконнике и, повизгивая во сне, пинала меня лапами в голову, ну не счастье ли это?

Второе место читатели отдали тибетскому мастифу по кличке Балу. Хозяин собаки Леонид Подшивалов был скромен и сказал, что Балу большой и пушистый.

Фото предоставлено Леонидом Подшиваловым

Почетное третье место досталось миниатюрной Гуше и ее хозяйке Татьяне Березиной

Фото предоставлено Татьяной Березиной

- Гуша очень любит ходить со мной в лес за грибами, - рассказывает Татьяна. - Но у нее очень пушистая шерсть, и на нее прилипает разная липкая трава, поэтому я редко беру Гушу с собой, - рассказывает Татьяна - Но когда кто-то из членов семьи открывает дверь, она умудряется прошмыгнуть и бежит за мной, находит, и мы вместе собираем грибы. Вот такой в нашей семье четвероногий грибник.

Спонсор нашего конкурса «Zooclub» отдал свое предпочтение хаски по кличке Босс.

Фото предоставлено Оскаром Шатом

- Подобрал парня с улицы, - рассказывает хозяин хаски Оскар . - Оказался очень веселым, любит завалиться на бок и начать махать лапой, так он просит почесать ему живот. Раньше боялся любого шороха - отголоски бездомной жизни. Как-то раз чихнул и, испугавшись своего же чиха, стал носиться по квартире, а когда понял, что шум был от него, деловой походкой дошел до дивана и в бесстрашной позе начал строить мне рожи.

Победители конкурса получат призы от наших спонсоров.

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