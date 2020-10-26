«Они толпой начали избивать охранника». 50-летний сотрудник ГУФСИН задержал грабителя

Андрей Шишмаков 20 лет служит в уголовно-исполнительной системе. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Вечером в четверг, 22 октября, я ехал со службы домой, - вспоминает заместитель начальника исправительной колонии №9 в Соликамске Андрей Шишмаков. – Проезжая мимо магазина увидел продавщицу, которая выбежала на улицу, махала руками и кричала о помощи. Я остановился, вышел, спрашиваю, что случилось?

Оказалось, минуту назад посетитель магазина совершил кражу. Он схватил с прилавка бутылку дорогостоящего коньяка, пробежал мимо кассы и скрылся в соседнем дворе. За ним побежал сотрудник охраны магазина, но оказалось, что налетчик поджидал его там не один, а с компанией дружков.

- Когда я забежал за угол дома, увидел, что толпа людей уже начала избивать охранника, - вспоминает 50-летний подполковник внутренней службы. - Я окликнул их, и несколько человек, увидев человека в форме, бросились врассыпную. Но того мужчину, у которого в руках была бутылка коньяка, я все-таки скрутил и повел обратно в магазин. Грабитель пытался вырваться, уговаривал отпустить его, но я остался в магазине и удерживал его до того момента, пока не приехали сотрудники полиции.

- Уже 20 лет Андрей Шишмаков служит в уголовно-исполнительной системе, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. - Профессионализм и умение сориентироваться в сложной ситуации помогли ему оказать помощь людям в экстремальной ситуации.

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