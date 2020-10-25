«Я свое в войну отпил – фронтовые сто грамм». Герой Советского Союза отмечает 101-й день рождения

На мундире Василия Астафьева 6 орденов, 18 медалей и Звезда Героя Советского Союза. Фото: Василий Вахрин

- У нас в семье все долгожители, - говорит пермяк Василий Астафьев, отметивший 25 октября 101-й день рождения. – Старшая сестра до 103 лет дожила.

101 год – возраст и сам по себе серьезный. Но эта долгая жизнь Василия Михайловича еще и вместила в себя две войны - финскую и Великую Отечественную. В Красную Армию его призвали в 1939 году. Он воевал под Москвой и Сталинградом, участвовал в Орловско-Курской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской операциях. А за участие в операции при форсировании Днепра, когда под непрерывным огнем немцев он смог обеспечить переправу 1600 человек с пушками и минометами, Василию Астафьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Службу в армии он продолжил и после войны. Ушел в запас только в 1966 году. На его парадном мундире, кроме Золотой звезды Героя, еще ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, орден Дружбы и 18 медалей.

До 68 лет Василий Астафьев работал в управлении «Пермавтодор». Но и выйдя на пенсию, сложа руки не сидел. Возглавлял областное отделение Российского фонда мира, командовал военно-спортивными играми «Орленок» и «Зарница», был председателем Пермского областного комитета ветеранов.

Поздравить Героя Советского Союза с днем рождения приехал военком Пермского края Александр Коковин Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Еще три года назад Василий Михайлович полностью обходился своими силами, но здоровье начало сдавать, и он переехал к семье сына. А из-за коронавируса и сам фронтовик сейчас не может выходить на улицу, и визиты к нему очень ограничены. Все поздравления со 101-летием, в основном, по телефону. Лично поздравить Героя Советского Союза с днем рождения приехали военком Пермского края Александр Коковин и журналист «Комсомольской правды».

101-летний ветеран держится очень бодро. Слух только начал подводить.

- Говорите громче, - просит он.

- Василий Михайлович, признайтесь, как вам удалось сохранить жизненную энергию в таком возрасте?

- Я всю жизнь трудился, бегал, спортом занимался. А когда сидишь, - это плохо.

- Глоточек коньяка в день рождения выпьете?

- Да нет, уж. Я свое в войну отпил – фронтовые сто грамм. Хотя, подумаю...

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