«Тепловизоры на вокзалах и изменение работы МФЦ». На оперштабе обсудили ситуацию с коронавирусом в Прикамье

Роспотребнадзор предложили запретить массовые мероприятия и ограничить работу общепитов Фото: архив "КП"

Сегодня, 21 октября, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсуждалась эпидемиологическая ситуации в регионе.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Александр Зомарев отметили, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах. Обеспокоенность вызывает и рост заболевших среди лиц старше 60 лет.

Мы опросили жителей региона, которые заболели две недели назад, выяснялось, что 82 процента не соблюдали масочный режим, 68 процентов не соблюдали социальную дистанцию, а 71 процент заболел при посещении массовых мероприятий. Также за последнюю неделю 42,4 процента заболевших составляет работающее население, - сообщил Зомарев.

В связи с этим надзорное ведомство предложило принять дополнительные меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте, а в проверках задействовать сотрудников МВД, Росгвардии, региональных министерств и органов местного самоуправления.

- Контроль должен быть обязательным и показательным. Необходимо вовлекать в процесс контроля бизнес. Особое внимание на обязательное требование ношения масок нужно уделить в пригородных автобусах, электричках, а также в школах. Необходимо, чтобы все сотрудники образовательной сферы носили маски. Также предлагаем приостановить проведение массовых мероприятий в зданиях и помещениях, ограничить режим работы организаций общественного питания до 22.00, - заключил Зомарев.

Ректор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Ирина Корюкина отметила плотное взаимодействие с Министерством здравоохранения Пермского края в разных направлениях.

- На сегодняшний день мы обучили более 11 тысяч медсестер и около 8 тысяч докторов работе в ковидных отделениях. Нам хотелось бы оперативней получать приказы о выходе специалистов на работу. Сейчас мы активно обсуждаем вопрос о том, чтобы студенты старших курсов приняли непосредственное участие в работе в лечебных учреждениях Пермского края, - заявила Корюкина.

Дмитрий Махонин оценил высокий вклад медуниверситета в борьбу с эпидемией коронавируса и добавил, что сейчас ведутся переговоры по перепрофилированию профилакториев для лечения больных COVID-19.

- Планируется, что в санатории будут направляться пациенты с легкой формой коронавируса, долечиваться. В связи с этим я попросил бы вас помочь обучить персонал санаториев, тем самым пациенты с легкой формой будут получать квалифицированную медицинскую помощь, а у нас останется больше свободных специалистов, которые смогут оказать помощь более тяжелым больным.

Также Дмитрий Махонин отметил, что существует проблема с нехваткой в аптеках лекарств для лечения коронавируса и сложность в предоставлении льгот на лекарства для людей старше 60 лет, находящихся на домашнем лечении. Глава региона объяснил, что на складах лекарства есть, но возникают сложности в маркировке препаратов, поэтому их невозможно реализовать в аптеках.

- Нужно оперативней решить этот вопрос и, если потребуется, подключить к этому сотрудников прокуратуры и следственного комитета, - заявил Дмитрий Махонин.

Глава региона также поручил ускорить процесс предоставления бесплатных лекарств людям старше 60 лет.

- Прошу как можно быстрее выделить на это деньги и начинать обеспечивать людей препаратами. Нужно не допускать осложнений у людей, которые находятся в зоне риска, - отметил глава региона.

Замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев сообщил, что в регионе продолжают разворачивать новые койки для пациентов с пневмонией и коронавирусом.

- На сегодня развернуто 3819 коек. За последние две недели были перепрофилированы отделения двух крупных больниц: 350 коек появилось в Городской больнице имени Граля и 167 – в Клинической больнице Свердловского района. До конца недели развернем еще 60 коек на базе Березовской центральной районной больницы, - отчитался Рожнев.

Губернатор в свою очередь напомнил, что разворачивать дополнительные койки необходимо исходя из уровня заболеваемости, чтобы палаты не пустовали, а могли использоваться под плановые госпитализации.

Замминистра добавил, что на сегодня в регионе практически в круглосуточном работают большинство компьютерных томографов. Кроме этого для диагностики коронавируса задействованы 230 рентген аппаратов. По словам Рожнева, на сегодня до 32 процентов госпитализированных пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, однако число пациентов, находящихся в средней степени тяжести и нуждающихся в круглосуточном наблюдении, постепенно возрастает. Также растет число пациентов нуждающихся в интенсивной терапии.

- Одним из наиболее важных на сегодняшний день вопросов является тема кадрового обеспечения. Особенно это касается анестезиологов и реаниматологов. Со специалистами среднего звена на этой неделе ситуация улучшилась, если неделю назад не хватало порядка 20 процентов специалистов, сейчас порядка 14 процентов. Несколько стабилизировалась и ситуация с врачами, однако дефицит сохраняется, это связано с тем, что 226 врачей болеют, а три процента специалистов - старше 65 лет, которых нельзя привлекать к лечению больных коронавирусом. Ощутимую поддержку в сложившейся ситуации оказывают волонтеры, которые работают на горячей линии и преподаватели пермского медуниверситета, которые дистанционно занимаются подготовкой наших специалистов к работе в перепрофилированных медицинских организациях, - отметил Рожнев.

Еще одним мероприятием, которое необходимо реализовать, Дмитрий Махонин назвал возможность вывести максимальное количество сотрудников предприятий на удаленную работу. По словам и.о. министра промышленности и торговли Прикамья Алексея Чибисова бизнес неохотно отреагировал на подобную меру. Сейчас в дистанционном режиме работает гораздо меньше персонала, чем весной.

- Если тогда в удаленном режиме работали порядка 15 тысяч сотрудников, то сейчас эта цифра составляет лишь 7 тысяч. При этом заболеваемость коронавирусом на сегодняшний день значительно выше. Часть предприятий, которые имеют все признаки очагов, фактически игнорируют возможность дистанционной работы, - говорит Чибисов. - Статистику по предприятиям мы получили только сегодня, поэтому с завтрашнего дня мы проведем совещание с руководителями, а с понедельника сотрудники Минпромторга начнут проверки на предприятиях.

И.о. министра транспорта Николай Уханов предложил установить пункты контроля с тепловизорами на автовокзале и на ж/д вокзале Пермь-II.

- В аэропорту сегодня установлены терминалы для бесконтактного измерения температуры. Пассажиры проходят через них за 3 секунды, поэтому задержек на входе не бывает. На авто - и железнодорожном вокзалах также обустроены термопункты, но только на входе в город. У нас есть предложение установить два дополнительных пункта с тепловизорами и на выходе. Мы можем это сделать до конца недели, - заявил Уханов.

Глава Прикамья вместе с членами оперштаба единогласно поддержали инициативу.

- Это точно лишним не будет с точки зрения определения контактных лиц, - сказал губернатор.

Также на оперативном штабе решили возобновить прием граждан в МФЦ только по предварительной записи.

- Последнее время в филиалах организации наблюдается существенный рост числа обращений. При этом более 120 сотрудников находятся на больничном, а 60 операторов переведены на единую горячую линию по коронавирусу. Чтобы снизить нагрузку на МФЦ и сократить количество людей, которые одновременно находятся в помещении, необходимо вернуться к обслуживанию граждан по предварительной записи, - сообщили на заседании оперштаба

- Необходимо сделать все так, чтобы не создавать неудобств жителям, которые будут обращаться за государственными услугами в многофункциональные центры, поэтому вводим переходный период. Механизм такого режима работы был отработан весной-летом, процесс не новый, - отметил Дмитрий Махонин