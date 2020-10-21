Владислав Смоляков. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

В понедельник, 19 октября, Свердловский суд вынес приговор председателю ТСЖ Андрею Волгареву. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Напомним, 29 марта 2019 года Владислав Смоляков со своей невестой Анной шли по улице Куйбышева. Проходя мимо дома №51, пара услышала сильный треск. Подняв голову, ребята увидели летящую на них глыбу льда. Владислав молниеносно среагировал и оттолкнул свою невесту, приняв удар на себя. Огромный кусок льда рухнул прямо на спину парню, свалив его с ног - он потерял сознание. Приехала «скорая», врачи положили парня на носилки и увезли в больницу.

Пермяк едва не остался инвалидом. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

- Месяц мой сын лежал в больнице, после - три месяца дома на больничном, а потом снова в больнице, - рассказывала тогда мама Владислава Наталья - Он заново учился ходить. Ноги то отказывали, то снова двигались. Мы даже не хотим вспоминать, что мы пережили за это время. Страх и ужас только от одной мысли, что он останется парализован. Слава Богу, нашлись врачи, которые смогли поставить его на ноги.

Владу диагностировали перелом трех нервных отростков позвонков, ушибы внутренних органов, селезенки, от чего образовалась кровяная гематома, и серьезное повреждение мениска колена. Фото предоставлено Натальей Смоляковой

После произошедшего председатель ТСЖ приходил в больницу к Владиславу, просил прощения и говорил, что готов оказать посильную помощь.

- Но это было не по-человечески как-то. Я попросил его уйти. После этого он приходил еще один раз, но диалога у нас тоже не получилось, - вспоминает отец пострадавшего парня.

Родные Владислава возмущались и тем, что расследование уголовного делала затянулось почти на год. За это время сменилось почти 8 следователей, а виновного так и не было. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как семья Владислава написала в instagram губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, и к вопросу подключился прокурор Пермского края Андрей Юшманов. Уголовное дело переквалифицировали со статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на статью 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», и на скамье подсудимых оказался Андрей Волгарев.

Двое свидетелей рассказали, что в день происшествия наблюдали снег на крыше и было заметно, что ее давно не чистили. Волгарев утверждал обратное и заявил, что еще в середине марта крыша была полностью почищена от «конька» до самого низа.

- За две недели до происшествия мне звонили арендаторы и собственники дома, просили убрать снег, - говорит Волгарев. - Я нанял пять человек, они скинули около полуметра снега. Крыша была абсолютно чистой. После этого снег уже таял и не мог скопиться. У меня есть фотографии, они сделаны примерно через 10 часов после падение льдины. На них видно, что крыша абсолютно чистая, естественно, после произошедшего никто в оперативном порядке туда не поднимался, снега на крыше не было с 14 марта. Но эти фото, почему-то, никто во внимание не взял. Я и сам до сих пор не могу понять, откуда упала льдина.

Выслушав всех сторон, суд Свердловского района признал Волгарева виновным и приговорил к 200 часам испытательных работ с лишением права занимать руководящие должности в организациях, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда сроком на один год. Кроме того, Волгарев должен выплатить 130 тысяч рублей материальной и моральной компенсации.

Владислав остался недоволен приговором.

- Считаю, что наказание должно было быть в виде реального тюремного заключения. Человек должен понимать, что в какой-то степени несет ответственность за жизни людей. Соответственно и компенсация должна быть в разы больше. За все время я испытал невероятные мучения и, можно сказать, заново учился ходить. Сейчас я вышел на работу, но постоянно испытываю боль в спине. С приговором мы, конечно, не согласны и намерены подавать апелляцию, - рассказал Владислав.

Сам Андрей Волгарев не может однозначно оценить приговор.

- Меня лишают права заниматься своей деятельностью, и в то же время я должен выплатить компенсацию больше ста тысяч рублей. Ну вот как это? Я сам отец и сочувствую родителям Владислава и самому парню. Очень жаль, что они так и не захотели со мной поговорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой сын заново учился ходить». Пермяк, который едва не остался инвалидом из-за рухнувшей глыбы льда, не может найти виновных

Парень попросил помощи у губернатора (подробнее...)