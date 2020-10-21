«Это дополнительный риск для здоровья». Пермские медики объяснили, почему не надо штурмом брать кабинеты КТ

При средне-тяжелом и тяжелом течении болезни компьютерный томограф действительно нужен. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

В «доковидные» времена, говорят медики, была проблема заставить пермяков пройти обычную флюорографию, а сейчас в клиниках, которые проводят компьютерную томографию легких - небывалый ажиотаж. Многие заболевшие COVID-19 пациенты считают, что им обязательно нужно сделать КТ.

Из-за этого на исследование выстраиваются огромные очереди, его не могут пройти те, кому оно действительно необходимо - записаться практически невозможно.

- КТ - это не обязательный метод исследования, - объяснила в эфире радио «Комсомольская правда»-Пермь (96,6FM) проректор пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, зав кафедрой неврологии, руководитель профессионального медицинского сообщества Пермского края Юлия Каракулова. – Во-первых, это один из методов лучевой диагностики, а облучение вредно для организма. Во-вторых, он назначается при определенных показаниях: температура выше 38,5 градусов на протяжении нескольких дней, повышенная частота дыхания, снижение сатурации в крови, наличие одышки и затрудненного дыхания.

Компьютерная томография не входит в ряд методов, которые подтверждают диагноз новой коронавирусной инфекции. COVID-19 поражает дыхательные пути, у более чем 70% заболевших – это поражение верхних дыхательных путей, поэтому проведения компьютерной томографии не требуется.

- Чтобы установить диагноз «коронавирусная инфекция», необходимо расспросить пациента о жалобах, уточнить, были ли контакты с заболевшими коронавирусной инфекцией, послушать легкие, измерить частоту дыхания, произвести не затратные физикальные клинические исследования: пульсоксиметрию (измерение уровня кислорода в крови, - Ред.), частоту сердечных сокращений, давление, температуру, - поясняет Юлия Каракулова. - А вот подтверждается диагноз лабораторными методами: в мазке пациента методом ПЦР выявляется РНК вируса.

Компьютерная томография необходима при наличии осложнений инфекции. А они развиваются гораздо реже, чем само заболевание COVID-19.

- Проверено полугодовым опытом эпидемии, что бессмысленно делать это исследование людям, которые просто имели контакт и еще не прошел инкубационный период, человек в таком случае просто облучится зря, - говорит Юлия Владимировна. - Напрасным исследование будет, если заболевание имеет легкое течение или только началось. Острая вирусная инфекция начинается с верхних дыхательных путей – ротоглотки и носоглотки. Если у человека плохой иммунитет, то инфекция опускается в легкие и, возможно, будут осложнения. Возможно!

КТ-исследование показано определенному количеству людей. И направлять на него должен врач, который оценил ситуацию и послушал легкие.

При средне-тяжелом и тяжелом течении болезни компьютерный томограф действительно нужен. Но получается, что люди, которые паникуют, занимают то важное время, которое должно быть потрачено на пациентов с тяжелой формой болезни. И получается, доктор видит необходимость в проведении КТ, а возможности нет, все занято.

- Я призываю наше население разумно относиться к своему здоровью и не проводить самостоятельные исследования, потому что очень серьезно и важно, когда человеку КТ действительно показано, а провести его возможности нет, - подчеркнула Юлия Каракулова.

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