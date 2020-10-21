«Бесплатные лекарства для больных COVD-19 и СМС-рассылки результатов тестов». В Прикамье прошло заседание правительства по коронавирусу

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На заседании правительства Пермского края глава региона и министры обсудили непростую ситуацию с коронавирусом, которая сейчас складывается в регионе. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что медицинская сфера испытывает большое напряжение.

- Нам надо сейчас значительно усилить работу по противодействию коронавирусу, как говорится, проснуться и понять, что проблемы, которые мы решали весной, возвратились и даже в большем масштабе, - заявил он. - Наша медицинская сфера испытывает беспрецедентную нагрузку. На ближайшем оперативном штабе я предлагаю обсудить вопрос с представителями Роспотребнадзора, какие меры необходимо предпринять, чтобы разгрузить нашу медицину.

Что нового прозвучало на этом заседании?

Санаторий Усть-Качка могут перепрофилировать для лечения больных коронавирусом

- Надо быть готовым к любому развитию событий, - заявил на заседании краевого правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин. – Сейчас проводятся переговоры по перепрофилированию профилакториев для лечения больных COVID-19, в частности – санатория-профилактория Усть-Качка.

По его словам, договоренность о переоборудовании под эти цели ведомственной больницы железнодорожников уже достигнута с РАО «РЖД».

Надо обеспечить это учреждение необходимой медицинской аппаратурой, оборудовать боксы, прошу Минздрав ускорить работу в этом направлении, - поставил задачу Дмитрий Махонин. - Со своей стороны, РЖД готово приобрести нужное лабораторное оборудование.

«Проблема с нехваткой в аптеках лекарств для лечения коронавируса решится в ближайшие дни»

- У нас есть определенное и обоснованное недовольство в обществе по обеспечению лекарствами для лечения COVID-19, - признал на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин. - С точки зрения лекарственного обеспечения проблема, к сожалению, действительно, есть. О сложностях мы проинформировали федеральное правительство. Со своей стороны сейчас лично занимаюсь вопросами поставки лекарственных препаратов в наши аптеки, мы обсудим эту проблему с аптечными сетями. Рассчитываю, что в самые ближайшие дни нехватку препаратов мы «закроем».

Дмитрий Махонин рассказал, что в регион должно поступить дополнительное оборудование для выявления и лечения коронавируса.

- Мы продолжаем закупать необходимое медицинское оборудование, - проинформировал он. - В регион поступает достаточно большое количество аппаратов ИВЛ. Поставлена задача ускорить работу Минздрава и министерства по закупкам для приобретения компьютерных томографов. Они нам в любом случае пригодятся и впоследствии.

Тем, кто болеет коронавирусом дома, в Прикамье собираются выдавать бесплатные лекарства

- Надо рассмотреть возможность бесплатной выдачи лекарств людям, которые находятся на домашнем лечении. Нужно увеличить скорость тестирования, для этого ведустся переговоры с крупными предприятиями о приобретении лабораторного оборудования. Надо обсудить режим функционирования кинотеатров, театров и музеев, но при этом не вводить тотальные ограничения, поскольку люди от них достаточно устали.

По словам Дмитрия Махонина, оперативней должно стать и оповещение прикамцев об итогах медицинских анализов на коронавирус. Результаты тестов теперь будут приходить пациентам прямо на смартфон.

- Мы наладили СМС-рассылку результатов лабораторных исследований, это должно повысить оперативность информирования и снизить нагрузку на колл-центра и регистратуры поликлиник, - сообщил глава Прикамья. - Со стороны министерства информационного развития надо побыстрей развернуть и наладить работу колл-центров и помочь коллегам из Минздрава.

Из 100 тысяч работников заводов в Прикамье пока только 7 тысяч ушли на «удаленку»

В связи с ростом в регионе заболеваемости коронавирусом губернатор Прикамья уже призывал руководителей предприятий по возможности переводить людей на удаленный режим работы.

О том, как отреагировал бизнес на этот призыв, сообщил на заседании краевого кабинета министров заместитель председателя краевого правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

- Из 100 тысяч работников тех предприятий, монитринг по которым проводит Минторг, на удаленку переведены 7 тысяч работающих. Мы разослали руководителям письма с предложением активизировать этот процесс.

- Мы договаривались с бизнесом, с предприятиями, что часть персонала будет переведена на удаленку, что будет еще больше усилен термометрический контроль на проходных, - напомнил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. - В ближайшее время мы планируем провести с представителями бизнеса полномасштабное совещание и обсудить, какие еще меры мы можем предпринять.