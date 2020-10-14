«Много гулять и не собираться компаниями в ТЦ». Как и когда в Пермском крае пройдут осенние каникулы для школьников

Эпидемиологи советуют в каникулы много гулять, а вот собираться большими компаниями не стоит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждая школа в Пермском крае сама выбирает каникулярный график, исходя из расчета, что за весь учебный год ученики должны отдохнуть 30 дней. Большинство учебных заведений традиционно делает каникулы осенью, зимой и весной, но есть ряд школ, которые уходят на каникулы пять раз и отдыхают по неделе.

- В этом году мы дали школам рекомендации, что в этом году правильней будет уйти на каникулы с 26 октября по 3 ноября, с учетом праздничного Дня народного единства, на учебу все выйдут с 5 ноября, - сообщила во время онлайн родительского собрания на сайте kp.ru исполняющая обязанности министра образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Именно так сделают 380 школ (70% от общего количества). А еще 100 школ края уйдут на каникулы с 1 ноября.

В министерстве образования заверили, что домашних заданий на каникулы (за исключением творческих), детям не должны задавать. Однако в это время ученики могут не только отдыхать, но и готовиться к конкурсам и олимпиадам.

Онлайн родительское собрание прошло на сайте "Комсомольской правды" в Перми.

- Выхода на дистант мы не планируем ни в каком обозримом будущем, - заверила Раиса Кассина. - Конечно, зависит это от санитарно-эпидемиологической обстановки и это будет не наше решение. Наше решение – заниматься очно и ситуация это позволяет.

Родителям важно помнить, что в каникулы именно они отвечают за эпидемическое благополучие своего ребенка. Взрослые должны позаботиться о снижении для своего сына или дочери риска заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, ведь обстановка по заболеваемости пока остается напряженной и ограничительные мероприятия в крае продлены до 18 октября.

- Мы рекомендуем провести эти каникулы в домашней обстановке, в прогулках на свежем воздухе, - советует заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Елена Гайнулина. – Важно уберечь детей от больших компаний или участия в массовых мероприятиях. Рекомендуем не выезжать за пределы Пермского края, а во время поездок в общественном транспорте пользоваться масками и перчатками. В магазинах нужно применять антисептики и стараться не соприкасаться с дверными ручками и другими предметами.

- А будут ли как-то наказывать подростков, которые находятся в ТЦ без масок? - спросили мы.

- Нет, за подростков несут ответственность родители, и разъяснить ребенку, что он должен заботиться не только с своем здоровье, но и о здоровье окружающих – это задача родителей, - объяснила Елена Гайнулина. - Рейды, которые проводятся в торговых центрах, направлены на то, чтобы проверить, как администрация инициирует соблюдение этих требований.

Чем еще кроме прогулок можно заняться школьникам во время каникул?

- Наша компания старается помочь учащимся и родителям получать новые знания и делает многое, чтобы доступ к высокоскоростному интернету имели не только ученики из краевого центра, но и со всех уголков Пермского края, - говорит директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Анна Сюзёва. – Еще в этом году мы представили обновленную расширенную версию образовательного онлайн сервиса «Лицей», который поможет ученикам самостоятельно справиться с трудностями в обучении и понимании учебного материала. Школьникам с 1 по 11 класс доступны видеоуроки по всем предметам школьной программы, курсы и обучающие видеоролики. Также на этой платформе они могут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

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