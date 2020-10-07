Министр образования рассказала, уйдут ли пермские школьники на досрочные каникулы

Раиса Кассина уверена, что очное обучение – это единственно правильное обучение для школьников и ни один «дистант» не даст той эффективности, которая имеется во время обучения классах. Фото: архив "КП"

Растущая заболеваемость ОРВИ и коронавирусом породила массу слухов среди детей и родителей. Многие говорят о досочных каникулах, которые объявили в столице, о дистанционном образовании, которое якобы скоро начнется у всех пермских школьников.

Развеяла слухи и ответила на большинство вопросов мам, пап и их детей-школьников в эфире радио «Комсомольская правда»-Пермь» (96,6 FM) министр образования Пермского края Раиса Кассина.

- У нас пока нет ни повода, ни желания выводить детей на досрочные каникулы, - пояснила Раиса Алексеевна. – Я должна сказать, что на это пошли только три региона России, включая Москву. У всех остальных ситуация примерно такая же, как и у нас. И массово детей на каникулы никто не отправляет, потому что смысла этом нет вообще. Сейчас в Прикамье только 0,6% детей находятся на изоляции. Зачем выводить остальные 99% с лишним?

Еще одна тема, которая широко обсуждается сейчас – это переход на «удаленку».

- Уходить на «удаленку» у нас вообще в планах нет, это самый крайний случай, к которому мы сейчас даже не готовимся. Дети будут учиться планово, он-лайн, в классах. Если происходит такое, что 20% заболевают ОРВИ, то класс мы выводим на карантин. Для вывода и удаленного обучения нужны другие критерии и у нас сейчас нет для этого оснований. Массовой заболеваемости ОРВИ сейчас нет.

Министр образования уверена, что очное обучение – это единственно правильное обучение для школьников и ни один «дистант» не даст той эффективности, которая имеется во время обучения классах. Но говоря об итогах минувшего учебного года, Раиса Алексеевна все-таки отмечает и положительные стороны «удаленки»:

- Плюсы дистанционного обучения в том, что каждый ребенок занимается в своем темпе. И многие дети закончили четвертую четверть хорошо не потому, что родители ему помогали, а потому что не было гонки, которая присутствует на уроках в очном режиме. Ученик может прорешать дополнительные задания и заглянуть в темы углубленного изучения предмета. Для части детей это оказалось хорошо.

Для педагогов плюсы «дистанта» в том, что они начали заниматься информационными технологиями и подобрали те ресурсы, которые им более подходят и сейчас используют их в своей обычной практике.

А вот плюсов очного обучения гораздо больше:

- Образование – это не только получение знаний, но и умение работать в коллективе, задавать вопросы и получать помощь, - говорит Раиса Кассина. - А это возможно только при очном обучении. Поэтому наше очное обучение заменять на «дистант» мы не планируем даже в обозримом будущем.

ВАЖНО

Когда начнутся осенние каникулы у пермских школьников?

- Есть два варианта, - пояснила министр. - Удлиненные каникулы с 26 октября или обычные – с 31-го. Школа выбирает любой вариант самостоятельно, исходя их эпидемиологической обстановки с заболеваемостью.

Где родителям можно узнать достоверную информацию?

Самый удобный и быстрый способ общения с министерством образования – это вопросы, которые можно задать в Instagram или других мессенджерах. И в течение нескольких часов получить ответы. Если ответа нет, это значит, что информация перепроверяется и ответ будет опубликован позже.

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