«Было 30 вызовов, сейчас 500». Почему заболевшие пермяки не могут дозвониться до «неотложки»

113 врачей "скорой" находятся на больничном с подтвержденным диагнозом COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эфире радио «Комсомольская правда»-Пермь» обсуждали крик души пермских медиков «Я прошу поберечь медиков – врачей, медсестер, фельдшеров, работающих «на земле». Авторскую колонку мы публиковали на сайте kp.ru, написала ее Марина Киршина, сотрудник одной из городских поликлиник.

Что действительно происходит сейчас с пермским здравоохранением, рассказала проректор пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, зав кафедрой неврологии, руководитель профессионального медицинского сообщества Пермского края Юлия Каракулова.

- Медицина и вся отрасль здравоохранения работает сейчас с высочайшим напряжением, - пояснила Юлия Владимировна.- Причина ясна – объективные события, связанные с COVID-19. Сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с военными действиями. Появился новый враг – вирус, к которому у людей еще нет иммунитета. Это потребовало включения новых знаний и привлечения в систему новых кадров. Нагрузка высокая, а ресурс ограничен, а медики, находящиеся на переднем плане, тоже живые люди, они также болеют. И заболеваемость среди медицинских работников сейчас выше, чем в популяции в целом.

Однако вместо слов благодарности врачи получают рост жалоб и шквал негативных отзывов в соцсетях и по телефону «горячей линии».

- Даже до эпидемии не раз говорилось о том, что в медицинских кадрах у нас есть дефицит, - говорит Юлия Каракулова. - Причем больше всего кадров не хватает именно в поликлиниках. Сейчас туда, как на фронт, призвали ординаторов, которые учатся в медуниверситете. Сначала второго года, чтобы они могли работать врачами-стажерами, а сейчас и первого года обучения. Плюс на борьбу с COVID-19 призвали всех врачей узких специальностей, фельдшеров, специалистов из среднего медицинского звена, чтобы обеспечивать все неотложные вызовы населения.

Напряжение в системе здравоохранения связано с тем, что количество вызовов «неотложки» увеличилось в 10-15 раз. Раньше одна «неотложка» обслуживала 30 вызовов в сутки, сейчас 500! А это значит, что нужно посадить не одну бригаду, а 10. Причем, должны быть не только специалисты, но и машины, водители.

«Скорая помощь» испытывает ту же нагрузку. Количество вызовов в Едином диспетчерском центре выросло в десятки раз. Здесь идет сортировка звонков: вызов экстренный, неотложный или тот, с которым можно отправить человека в поликлинику. Количество истинных экстренных вызовов не увеличилось, а вот неотложных – выросло в разы.

- Те, кто оказывает помощь, тоже люди и сейчас мы имеем 113 человек, работающих в «скорой помощи», на больничном листе с диагнозом COVID-19, - объясняет руководитель краевого профессионального медицинского сообщества. - По мнению ВОЗ, система организации медпомощи в России одна из лучших и многие развитые страны копируют нашу модель. Не во всех странах есть возможность вызвать «скорую помощь» на дом, а у нас есть. Но медики тоже болеют, не выдерживая накала напряжения.

Чтобы снять напряжение, работает «горячая линия», специалисты которой дают человеку понять, куда ему нужно обратиться с теми или иными вопросами. Бывает, что человек звонит в «скорую» и просит выписать больничный или взять мазок. А «скорая» этого не делает, это задача врача из поликлиники.

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