«Я прошу поберечь медиков – врачей, медсестер, фельдшеров, работающих «на земле»

Фото: Марина Киршина

Марина Киршина работает в пермской поликлинике. Ее эмоциональный пост в фейсбуке мы публикуем с ее разрешения:

"Каждый день получаю обращения на сайт поликлиники от пациентов. Злые, порой несправедливые, нервные:

«Прошу дать объяснения халатного отношения к больным…».

«… по данному факту мной составлены обращения в прокуратуру, минздрав и Роспотребнадзор, ваше бездействие может стоить человеку жизни!!!».

«Обратившись с вопросом, ждала простого извинения. Извинений не получила».

«И не пишите мне больше! Мне нужны не ваши письма, а врач! Плохо обслуживаете!».

«Вы обязаны приходить к моему мужу каждый день!».

Просто поясню… Ну, может, хоть кто-то услышит.

Люди не могут дозвониться до неотложки и обвиняют в этом поликлинику. А телефон вызова врача на дом – общегородской. Ни одна поликлиника за его функционирование (простите за канцеляризм!) не отвечает.

Количество вызовов врача на дом, в том числе неотложки, практически в каждой поликлинике сейчас (по сравнению даже с весной этого года) выросло как минимум в два раза. А где-то и в три. Этого никто не ждал и предугадать/спрогнозировать не мог. Где лишних врачей взять? Или они в очереди в отдел кадров стоят? Так ведь и ставок лишних нет. На место заболевших никого ведь не примешь!

Медики болеют, болеют тяжелее и чаще, чем люди других профессий. Каждый день приходят грустные вести – вот и он (она), вот и еще одно отделение закрыто. И они не роботы, как бы ни хотелось кому-то так считать. У администраторов, кто дежурит на телефоне, к вечеру пропадает голос. У тех, кто «обслуживает» (слово-то какое) вызовы на дому, просто отнимаются ноги. У заведующих отделениями - черные тени под глазами, они приходят на работу в 8.00, домой возвращаются в 22.00. На них невероятная ответственность: в условиях нехватки персонала определить, угадать, к кому из пациентов в первую очередь отправить доктора, а кто может подождать до завтра. Вы думаете, они не переживают, что больному поплохеет? Еще как переживают. До слез. И сами медики – ВНИМАНИЕ – платно сдают тесты на ковид, чтобы не отнимать эту возможность у своих пациентов. Не верите? А это правда… К сожалению, чаще всего этот тест оказывается положительным.

Был момент с полгода назад, когда медиков зауважали, стали называть спасителями. Я была уверена, что это поклонение скоро закончится, если не кончится коронавирус. И вот теперь врачи снова во всем виноваты.

Дурацкое сравнение: вы в грузовик-трехтонку можете погрузить 10 тонн? Поедет он у вас? Ни фига не поедет. Дальше надо продолжать?

И не надо приводить в пример «развитые страны». У них сейчас ситуация не лучше, чем у нас. Похуже даже: у них нет практики вызова врача на дом, а это хоть немного, но снижает эпиднагрузку.

Я не обсуждаю организацию работы «наверху». Мне это неведомо. Я прошу поберечь медиков – врачей, медсестер, фельдшеров, работающих «на земле». Каждое ваше грубое слово увеличивает их и так огромный стресс, а стресс снижает сопротивляемость болезни. Изведем их – кто же нас дальше будет лечить?!"