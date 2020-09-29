«Вручили орден Мужества». В Перми наградили полицейских, которые обезвредили преступника, взявшего в заложники двух женщин

Чтобы спасти жизни заложниц, полицеским пришлось стрелять в налетчика на поражение. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

- Благодарю, что вы сделали все зависящее, чтобы жизни этих женщин были сохранены, - пожал руку начальник краевого главка Михаил Давыдов двум своим подчиненным. – Спасибо за профессиональную работу, желаю вам здоровья, семейного благополучия и карьерного роста.

В Перми наградили капитана полиции Михаила Носова и подполковника Александра Соловьева. Именно им пришлось 40 минут уговаривать вооруженного налетчика, напавшего на магазин в микрорайоне Гайва летом прошлого года. Обоим полицейским за проявленный героизм вручили орден Мужества.

Эта нашумевшая история произошла, когда на пороге супермаркете «Вектор» на улице Вильямса появился 40-летний мужчина с голым торсом. Находясь в состоянии опьянения, он взял в заложницы кассира и покупательницу, которая в тот момент пробивала на кассе купленные продукты.

ЧП произошло в супермаркете "Вектор" на Гайве. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Около часа ранее судимого налетчика уговаривали сдаться, но тот все-таки ранил одну из женщин, и сотрудникам полиции пришлось стрелять на поражение. Тело грабителя прошили пять пуль.

- Действовали они в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О полиции», - пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сначала полицейские обнажили табельное оружие, направили его в сторону нападавшего и произвели поочередно по одному выстрелу. Преступник упал, но сразу поднялся и нанес еще один удар ножом одной из женщин. Тогда полицейские, оценив реальную угрозу для жизни заложниц, открыли огонь на поражение.

В итоге женщины были освобождены. Одна из них получила ножевые ранения обоих плеч. Дежурившие возле места трагедии врачи «скорой» оказали ей первую помощь.

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