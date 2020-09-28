«Это место смерти». В Прикамье мотоциклист сбил 13-летнюю девочку и протащил ее более 20 метров

Место происшествия. Фото Типичный Соликамск/VK

Авария произошла 24 сентября в 19.00 в Соликамске. У дома №15 по проспекту Ленина 32-летний мотоциклист сбил 13-летнюю девочку.

- По предварительной информации, подросток переходила дорогу по пешеходному переходу. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Позже в социальных сетях появилось видео с места происшествия.

В пресс-службе министерства здравоохранения по Пермскому краю сообщили, что ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

- Пострадавшую ввели в медикаментозную кому, врачи проводят необходимый комплекс мероприятий, - добавили в пресс-службе минздрава.

Тем временем сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии.

- Если вы стали свидетелем и очевидцем данного ДТП, просим вас срочно обратиться с информацией в Отдел МВД России по Соликамскому городскому округу по телефонам: 02, с мобильного 102, 7 (34253) 6-07-17 и 7 (34253) 6-07-05. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, - сообщается на сайте администрации Соликамского городского округа.

Родственники пострадавшего ребенка также рассказали подробности случившегося.

- В тот день наша любимая племянница возвращалась с тренировки. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, ее пропустил автобус, внезапно с правои стороны вылетел мотоциклист и сбил нашу девочку, протащив 22 метра, - рассказывают родственники ребенка. - Еи всего 13, она верит в мечты и строит планы, она влюбляется, учится и думает о будущем. Но внезапно это все обрывается, и жизнь будто начала обратный отчет. Наша девочка борется за жизнь. А мы молимся за нее.

Родные сбитой девочки просят соответствующие органы обратить внимание на опасный участок дороги.

- Это место смерти, там постоянно сбивали и продолжают сбивать людей, а ведь там часто гуляют дети, мамы с колясками. Мы очень просим, мы молим поставить там противоскоростные валы, - пишут в социальных сетях родственники пострадавшего ребенка.

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