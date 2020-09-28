В Перми подростка засосало в трясину около Мотовилихинского пруда

Спасатели помогли парню вылезти из трясины и передали подъехавшим медикам. Фото: архив "КП"

28 сентября около 6 часов утра взволнованные очевидцы позвонили «112». Они рассказали, что рядом с Мотовилихинским прудом, на улице Крайпрудская, 3, в трясину попал молодой человек и не может выбраться.

На место отправились спасатели. Молодому человеку действительно была нужна помощь. 15-летний юноша увяз ногами в илистом грунте, выбраться самостоятельно он бы не смог. Как оказалось, в это время там он гулял с собакой.

Спасатели помогли парню вылезти из трясины и передали подъехавшим медикам. Врач «скорой» осмотрел его. Парень получил общее переохлаждение, госпитализировать его не стали, отпустили домой.