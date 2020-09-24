Осени посвящали свои стихотворения многие гениальные поэты Фото: Василий Вахрин

Лето 2020 пролетело незаметно, и уже к концу подходит первый месяц осени. Многие считают осень временем грусти и размышлений: вечная грязь, непрекращающиеся дожди, ветер, заметное уменьшение светового дня и ощутимое понижение температуры. Но для нашего фотографа осень - прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости: золотые, желтые, оранжевые листья, отражающиеся в лужах и разносимые ветром по городу, по-осеннему ласковое солнце, освежающий ветерок, капли дождя на чистом стекле, стаи перелетных птиц. Не зря ей посвящали свои стихотворения многие гениальные поэты.

Зная непредсказуемый климат нашего региона, зима может начаться уже в октября. В подтверждении тому прошедший снегопад, который жители края наблюдали 20 сентября, поэтому мы прогулялись по пока еще осеннему городу и делимся с вами фотографиями, наверное, самого романтичного времени года.

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

- Фото: Василий Вахрин

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