Снег в микрорайоне Садовый. Фото предоставлено подписчиком «КП»

Днем 20 сентября жители Мотовилихинского района Перми наблюдали неожиданный погодный сюрприз - в микрорайоне Садовый выпал первый в этом году снег. Подписчица «Комсомольской правды» поделилась фотографиями и записала небольшое видео.

На кадрах видно, что снег идет вперемешку с дождем. Хлопья совсем небольшие и не успевают долететь до земли, чтобы образовать снежный покров, да и земля еще недостаточно промерзла для его образования, тем не менее пермяки удивляются столь раннему снегопаду.

Ранее сотрудники МЧС предупреждали о дожде и заморозках, но сообщения о раннем «наступлении зимы» не было.

Пермяки, если в вашем районе тоже выпал первый снег, делитесь фотографиями в нашей группе ВКонтакте.

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