«ТОП-10 самых-самых». Пермяки назвали имена лучших участковых края

Майор полиции Юрий Вяткин из Кишерти набрал большее количество голосов в первом туре. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае завершился первый этап ежегодного конкурса «Народный участковый – 2020». Проводится он на сайте краевого МВД. Из 44 претендентов - участковых полиции, несущих службу в городах, районах и селах Прикамья, пермяки назвали имена десяти самых достойных.

Все они вышли в полуфинал и теперь будут бороться за звание лучшего участкового Пермского края. Голосование начнется 7 октября и продлится до 16-го числа.

Единственный, тот, за кого будет отдано большее количество голосов, поборется за звание лучшего участкового страны. Состоится это голосование накануне профессионального праздника всех полицейских - Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

«Комсомольская правда» представляет победителей полуфинала:

Юрий Вяткин из отдела МВД России по Кишертскому району – 174 голоса (на фото);

Виталий Кильдяев из отдела полиции №7 (дисл. Свердловский район) Управления МВД России по г. Перми – 154 голоса;

Яна Шмидке из отдела МВД России по Березниковскому району – 137 голосов;

Игорь Бахарев из отдела полиции №2 (дисл. Индустриальный район) Управления МВД России по г. Перми – 126 голосов;

Дмитрий Бабай из отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу – 104 голоса;

Андрей Каменских отдела МВД России по Пермскому району – 82 голоса;

Алексей Лазарев из отдела МВД России по Нытвенскому району – 79 голосов;

Максим Быстров из отделения МВД России по Александровскому району – 75 голосов;

Александр Решетняк из отдела полиции №5 (дисл. Орджоникидзевский район) Управления МВД России по г. Перми – 74 голоса;

Ильдар Жумагалиев из межмуниципального отела МВД России по ЗАТО Звездный – 72 голоса.

16 октября определится, кто из этих участковых по итогам второго этапа голосования представит Пермской край на Всероссийском уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Спас детей из горящего дома и задержал грабителя-невидимку». Пермяки выбирают лучшего Анискина

Победитель станет участником Всероссийского конкурса «Народный участковый» (Подробнее...)