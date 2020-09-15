«Спас детей из горящего дома и задержал грабителя-невидимку». Пермяки выбирают лучшего Анискина

На счету лейтенанта полиции из Барды Ильнура Газизова несколько спасенных жизней. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Пермском крае стартовало голосование за самого лучшего участкового. Традиционный конкурс проводится на сайте краевого МВД. Проголосовать за лучшего Анискина Прикамья может каждый желающий.

На боевом посту даже в отпуске

Региональный тур проводится в два этапа: сначала из 44 участковых со всех городов, районов и сел Пермского края выбираются десять тех, за кого будет отдано больше голосов. С 7 по 16 октября из них выберут того единственного, кто будет представлять наш край на Всероссийском конкурсе «Народный участковый».

«Комсомолка» познакомились с анкетами претендентов на звание лучшего Анискина Прикамья и нашла немало интересных фактов из их служебной биографии.

К примеру, однажды старший лейтенант полиции из Барды Ильнур Газизов ехал на задержание домашнего дебошира. По дороге увидел дом, из окна которого смотрели испуганные дети. По дыму было понятно, что в помещении находится очаг возгорания. Когда участковый вошел внутрь, увидел, что загорелся электрический чайник, стоявший на деревянном полу. Пьяные родители малышей в это время спали беспробудным сном. Так на счету внимательного и неравнодушного полицейского оказалось несколько спасенных жизней.

А капитан полиции из Губахи Андрей Тупицин следит за порядком даже в отпуске. На отдыхе в другом регионе к нему подошел мужчина и предложил купить старинные монеты. Как выяснилось, поддельные. Участковый сообщил о подозреваемом в полицию, в отношении горе-нумизмата возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Откуда взялись соленья?

Участковому из Краснокамска Александру Шалимову удалось задержать вора, которого не заметили его коллеги, приехавшие на заявление о краже из дачного домика. Все время, пока группа немедленного реагирования осматривала место происшествия, грабитель прятался под кроватью. Когда хозяин и полицейские уехали, воришка выбрался через окно, забрал похищенное и попытался скрыться. Мужчину, несущего возле лесополосы чужое добро, заметил капитан полиции Александр Шалимов. Он бросился в погоню и задержал злоумышленника.

Чтобы установить преступника, участковому из Пермского района Андрею Каменских потребовались внимательность и житейская смекалка. Проверяя неблагонадежных граждан, он заметил у одного из них в квартире банки с домашними соленьями и удочку. А через несколько дней коллега рассказала, что у нее на участке обокрали бабушку: унесли банки с заготовками на зиму и старенькую дедушкину удочку. Преступник был пойман с поличным.

У других участников конкурса «Народный участковый» из Прикамья тоже есть своя история, познакомиться с которой можно на сайте краевого МВД. А голосование первого этапа конкурса продлится до 20 сентября.