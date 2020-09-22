Сердце как на ладони. Как сохранить и приумножить его здоровье

Заместитель главного врача клиники «Эксперт» сердечно-сосудистый хирург Виктор Кашин

По данным статистики, в Пермском крае среди всех причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания. Как уберечь себя от этой «эпидемии XXI века», обсудили в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Пермь» заместитель главного врача клиники «Эксперт» сердечно-сосудистый хирург Виктор Кашин и врач ультразвуковой диагностики Елена Опарина.

- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний связана не только с состоянием медицины, - отметил Виктор Кашин. - Правила индивидуальной профилактики известны и просты - изменения образа жизни, оценка факторов риска и минимизация воздействия этих факторов.

Фото: Алексей Ширинкин

К числу факторов риска относятся гиподинамия, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, стрессы, сахарный диабет.

- Человек может считать себя здоровым, - продолжил Виктор Кашин. - Но из года в год заболеваемость молодеет и меняется ее структура. Инфаркты встречаются и у 25-летних людей. 25 лет назад ишемическая болезнь сердца считалась преимущественно мужской болезнью. Сейчас этим страдают и женщины. Чтобы узнать, есть ли у вас факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, надо ежегодно приходить на прием к врачу и проверять состояние своего сердца.

Аппараты УЗИ помогают выявлять патологии сердца на самых ранних стадиях.

Аппараты УЗИ помогают выявлять патологии сердца на самых ранних стадиях и определять тактику лечения того или иного заболевания.

- В нашем распоряжении есть современный аппарат экспертного класса Philips Affiniti 70, который позволяет нам оценить состояние сердца и сосудов, - рассказала Елена Опарина. - Прийти на УЗИ-исследование можно не только при наличии каких-то серьезных признаков и патологий. Достаточно просто прийти на первичный прием. Терапевт определит факторы риска и при необходимости направит на УЗИ.

Для этого в клинике «Эксперт» существуют специальные программы, в частности, «Здоровое сердце», когда пациент в течение нескольких дней проходит комплексное исследование и в результате получает рекомендации врача.

Клиника «Эксперт»: г. Пермь, ул. Подлесная, 6а; ул. Монастырская, 42а.

Записаться можно по телефону (342) 215-30-03.

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