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ЗДОРОВЬЕ

Сердце как на ладони. Как сохранить и приумножить его здоровье

Советы от врачей клиники «Эксперт»
Источник:kp.ru
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Заместитель главного врача клиники «Эксперт» сердечно-сосудистый хирург Виктор Кашин

Заместитель главного врача клиники «Эксперт» сердечно-сосудистый хирург Виктор Кашин

По данным статистики, в Пермском крае среди всех причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания. Как уберечь себя от этой «эпидемии XXI века», обсудили в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Пермь» заместитель главного врача клиники «Эксперт» сердечно-сосудистый хирург Виктор Кашин и врач ультразвуковой диагностики Елена Опарина.

- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний связана не только с состоянием медицины, - отметил Виктор Кашин. - Правила индивидуальной профилактики известны и просты - изменения образа жизни, оценка факторов риска и минимизация воздействия этих факторов.

Фото: Алексей Ширинкин

Фото: Алексей Ширинкин

К числу факторов риска относятся гиподинамия, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, стрессы, сахарный диабет.

- Человек может считать себя здоровым, - продолжил Виктор Кашин. - Но из года в год заболеваемость молодеет и меняется ее структура. Инфаркты встречаются и у 25-летних людей. 25 лет назад ишемическая болезнь сердца считалась преимущественно мужской болезнью. Сейчас этим страдают и женщины. Чтобы узнать, есть ли у вас факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, надо ежегодно приходить на прием к врачу и проверять состояние своего сердца.

Аппараты УЗИ помогают выявлять патологии сердца на самых ранних стадиях.

Аппараты УЗИ помогают выявлять патологии сердца на самых ранних стадиях.

Аппараты УЗИ помогают выявлять патологии сердца на самых ранних стадиях и определять тактику лечения того или иного заболевания.

- В нашем распоряжении есть современный аппарат экспертного класса Philips Affiniti 70, который позволяет нам оценить состояние сердца и сосудов, - рассказала Елена Опарина. - Прийти на УЗИ-исследование можно не только при наличии каких-то серьезных признаков и патологий. Достаточно просто прийти на первичный прием. Терапевт определит факторы риска и при необходимости направит на УЗИ.

Для этого в клинике «Эксперт» существуют специальные программы, в частности, «Здоровое сердце», когда пациент в течение нескольких дней проходит комплексное исследование и в результате получает рекомендации врача.

Клиника «Эксперт»: г. Пермь, ул. Подлесная, 6а; ул. Монастырская, 42а.

Записаться можно по телефону (342) 215-30-03.

Более подробно в программе «Полезное радио. Здоровье» на Радио «КП»:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Необходима консультация специалиста.

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