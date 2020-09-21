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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми последние новости на 22 сентября: в больницах с COVID-19 находятся 962 человека

За минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения
Виктор Правдин
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18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры

18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Управления Роспотребнадзора, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 9153. За минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

57 человек проходят лечение в больницах, 13 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 70 новых заболевших - 29 мужчин, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Младше 45 лет - 11 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет. Ежесуточный прирост больных 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 20 сентября – 1,14).

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры.

В связи с этим решено усилить контроль за соблюдением масочного режима, сократить число массовых мероприятий. Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.

Фото: Оперштаб

Фото: Оперштаб

Напомним, что еще месяц назад 20 сентября называли вероятной датой начала второй волны коронавируса. Ждать ли нам резкого увеличения заболеваемости и возвращения жестких ограничительных мер? Об этом и не только читайте в нашем интервью с заведующей кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета Ириной Фелдблюм.

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