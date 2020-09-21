Ждать ли пермякам вторую волну коронавируса

Нас вновь призывают соблюдать масочный режим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще месяц назад 20 сентября называли вероятной датой начала второй волны коронавируса. Ждать ли нам резкого увеличения заболеваемости и возвращения жестких ограничительных мер? На вопросы об этом отвечают эксперты.

1. Что происходит с заболеваемостью сейчас?

По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, заболеваемость в регионе с начала сентября начала расти, средненедельный показатель увеличился на 10 процентов. Общее количество инфицированных превысило 9 тысяч.

- Одна из причин роста заболеваемости - увеличение числа контактов между людьми с 20 августа, - считает Виталий Костарев. - Речь идет и о массовых мероприятиях, и о выходе школьников на учебу. Росту заболеваемости способствовало несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования. Если не будут приняты соответствующие меры профилактики, то может возникнуть взрывной характер распространения COVID-19.

В связи с этим региональный оперштаб продлил до 4 октября режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Также на две недели продлен запрет на работу детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, ночных клубов. Кроме этого, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Нужно ли носить маски?

В первые месяцы эпидемии практически все пермяки носили медицинские маски и на улице, и в транспорте, и в магазинах- а как иначе, если наличие масок проверяли полицейские и могли оштрафовать за отсутствие СИЗ. Сейчас же большинство игнорирует это правило.

«Еду в автобусе, кроме меня и кондуктора ни одного человека в маске», «Зашла в магазин, покупатели ходят без масок, в очереди в кассу приближаются вплотную друг к другу», - делятся в соцсетях пермяки.

Поэтому оперштаб решил жестко контролировать масочный режим. Волонтеры будут раздавать медицинские маски на улице, а сотрудники полиции вновь начнут призывать прохожих ходить по улицам в масках. Если в торговом центре покупатели не будут носить СИЗы, магазин могут закрыть.

А Роспотребнадзор издал рекомендации для учителей - носить средства индивидуальной защиты во внеурочное время.

3. Отправят ли школьников на дистант?

По мнению заведующей кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета Ирины Фелдблюм, говорить о начале второй волны пока рано.

- Мы наблюдаем ежегодный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, - рассказала она в прямом эфире Радио «КП» -Пермь» (96,6 FM). - Просто сегодняшняя ситуация такова, что на ОРВИ наслоился эпидемиологический процесс COVID-19. Занос в школы и коронавирусной инфекции, и ОРВИ идет из семей. Ребенок, заразившийся дома, идет в школу и становится там разносчиком инфекции. Поэтому хочется обратиться к родителям: если вы видите, что ребенок недомогает, есть легкие симптомы заболевания, лучше оставить его дома.

Коронавирус обнаружен у учащихся 35 школ Пермского края, в связи с этим ученики 59 классов переведены на удаленное обучение. С понедельника, 21 сентября, в классическом университете некоторые лекции стали проводить в дистанционном режиме. Перевели часть студентов на дистант медицинский и гуманитарно-педагогический университеты.

- В детсадах всплеска заболевания COVID-19 нет, потому что они работали весь период пандемии, пусть и не полностью, а только дежурные группы, - объясняет Ирина Фельдблюм. - Но за это время прошло проэпидемичивание детей. А школы были закрыты летом, вот всплеск и произошел. Но, как правило, это легкие, бессимптомные формы, поэтому проводятся обычные противоэпидемиологические мероприятия.

При выявлении хотя бы одного ребенка, инфицированного COVID-19, на дистанционное обучение отправляют весь класс. При ОРВИ классы и школы закрываются на карантин при 20 процентах заболевших.

4. Введут ли вновь жесткие ограничения?

- Я считаю, что на сегодняшний день такой вопрос не стоит, - говорит Ирина Фельдблюм. - Карантинных мероприятий можно избежать, если каждый из нас будет соблюдать все меры предосторожности. Но все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологический процесс дальше.Если темпы будут такими, как сейчас,- ничего страшного не произойдет.

5. Когда начнется вакцинация от коронавируса?

На этой неделе ожидается поступление в Пермский край вакцины против коронавируса.

- Партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, ожидается в количестве 7000 доз, - рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Прививки поставят в первую очередьмедицинским и социальным работникам, учителям, а также водителям и кондукторам общественного транспорта. Вакцинация будет проводиться исключительно по желанию.