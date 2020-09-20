Сейчас малыш под круглосуточным присмотром больничной мамы. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Когда Мите только-только исполнилось 2 месяца, он уже остался без папы и мамы. Родители отказались от младенца, и малыш попал в детский дом. Ему пришлось нелегко, недавно он заболел бронхитом и оказался в стационаре, где самым близким человеком для него стала больничная мама.

- У Мити все по расписанию, — рассказывает няня Любовь. — Он кушает, спит, бодрствует и даже плачет в определенное время. Мальчик очень любопытный, улыбчивый, любит гулять и рассматривать все вокруг.

Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Больничная мама спасла Митю от одиночества. Теперь время болезни для него не будет кошмаром, ведь он круглосуточно под ее присмотром. Сотрудники благотворительного фонда «Дедморозим» отмечают, что Мите очень повезло. Но в Пермском крае очень много детей-сирот, у которых нет близких родственников, а во время болезни они и вовсе остаются в одиночестве. И только благодаря больничным мамам детей, оставшихся без родителей, удалось окружить любовью и заботой.

Пермяков призывают поддержать благотворительный фонд и сделать посильное пожертвование на сайте dedmorozim.ru

- Вам по силам сделать так, чтобы малыши не оставались один на один с болезнью, чтобы вылечить сирот заботой. Чудеса верят в вас! - призывают неравнодушных пермяков сотрудники фонда «Дедморозим».

*Имя ребенка изменено.

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