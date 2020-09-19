«Папа отдал сыну почку». Семье пермяков с трехлетним малышом требуется срочная помощь

Папа Ярика отдал своему сыну почку. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Этим летом трехлетний Ярик из Перми перенес сложную операцию. У мальчика хроническая почечная недостаточность. Чтобы спасти сына, папа отдал ему почку.

Операция проходила в Москве, врачи федерального центра провели успешную операцию по пересадке. После выписки семья вернулась в Пермь, Ярик чувствовал себя хорошо, за его здоровьем наблюдали врачи. Но пару недель назад болезнь снова дала о себе знать. И сейчас родителям не обойтись без помощи неравнодушных людей.

После операции малыш чувствовал себя хорошо, но недавно болезнь вернулась. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

- Семью срочно госпитализировали в Москву, - рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого курируют эту семью. - Чтобы понять причину ухудшения состояния, малышу предстоит пройти обследования в нескольких медицинских центрах столицы. Сейчас Ярик и его мама находятся на госпитализации в Национальном медицинском исследовательском центре, но вот-вот семью переведут на дневной стационар, и им придется жить вне стен больницы. Оплачивать съемное жилье в Москве в течение нескольких недель папа и мама не в силах.

Стоимость трех недель проживания семьи в съемной квартире в Москве составляет 70 тысяч рублей. Координаторы «Дедморозим» уже нашли квартиру рядом с медицинским центром, осталось только оплатить его. Помочь этой семье можно здесь. Родители маленького Ярика будут искренне благодарны за любую помощь.