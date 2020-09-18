«Невозможно передать боль утраты». COVID-19 унес жизнь еще одного доктора из Пермского края

Фото: группа станции «скорой медицинской помощи» г. Чусовой/VK

«Прекрасный человек, профессиональный врач», «Нам будет очень тебя не хватать», «Доктор с большой буквы, безотказно спешащий на помощь в любую минуту», «Не верится, как гром среди ясного неба», - скорбят друзья, коллеги и пациенты доктора из Чусового Николая Михайловича Белова.

Много лет Николай Белов проработал на станции «скорой помощи». COVID-19 заразился на работе и опасная болезнь не пощадила его.

- О Николае Михайловиче можно много писать и говорить, - рассказывают коллеги. - Работу в нашем коллективе он совмещал со своей основной работой в железнодорожной больнице. И все-таки он был наш человек — «скоровец!» Для работы на «скорой» человек должен иметь особый склад характера: умение быстро реагировать и толерантность к людям, ведь больные бывают разные. Даже если перед тобой бомж, ты его со всех сторон должен осмотреть и оказать помощь.

Друзья говорят, что Николай Белов оставил яркий след и добрую память в сердцах каждого из них. Он был легок на подъем, очень душевный, отзывчивый. А еще он был глубоко верующим человеком, принимал участие в церковных службах, был активным прихожанином.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и коллегам Николая Михайловича Белова.

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