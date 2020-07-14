«Только из армии вернулся, хотел стать полицейским». В Прикамье трагически погиб 21-летний парень

В Березниках вчера, 13 июля, около полуночи произошло смертельное ДТП. По улице Юбилейной за рулем «семерки» ехал 25-летнй мужчина, на перекрестке с улицей Карла Маркса он выехал на тротуар. В этот момент там шли два молодых человека. Машина сбила одного из них. Очевидцы вызвали «скорую», молодой человек был еще жив, но через некоторое время умер, от полученных травм.

- Сегодня ночью оборвалась жизнь и перестало биться сердце моего любимого младшего братика Виталика, - пишет в социальной сети сестра погибшего молодого человека. - Почему судьба так распорядилась. Почему так жестоко забрала его? Почему так рано… Невозможно смириться с этой страшной потерей. Я до сих пор не верю, что тебя не будет рядом с нами. Я не услышу больше твой голос. - Ему был всего 21 год. Виталик был добрый, лучезарный мальчишка. Не курил и не пил, что удивительно в наше время, всегда занимался спортом.

ВАЗ вылетел на тротуар, где шли молодые люди и сбил оного из них. Фото: https://vk.com/chp_berezniki

Родные Виталия рассказали, что он из Александровска, только отслужил в армии, пришел в декабре. Уехал в Березники, чтобы устроится на работу в Росгвардию, проходил стажировку, а сегодня у него должна быть аттестация.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.