Биография Дмитрия Махонина: что известно о новом губернаторе Пермского края

Дмитрий Махонин с семьей Фото: Личный архив героя публикации

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин победил на выборах. За него проголосовали 538892 человека - 75,69 процента всех избирателей. Так что он избавился от приставки врио и в течение как минимум пяти лет будет руководить регионом.

Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. Там окончил школу, после чего поступил на юридический факультет Пермского университета. После окончания вуза в 2004 году около года Махонин проработал в УФАС, а затем ушел в «Пермэнерго». Там довольно быстро дорос до заместителя начальника юридического управления. Но в 2008 году вернулся в УФАС - уже в качестве заместителя руководителя управления. А спустя год Дмитрий Махонин стал одним из самых молодых начальников антимонопольной службы, заняв эту должность в 27 лет.

На этом посту он запомнился пермякам как непримиримый борец с нерадивыми таксистами и прихотями госчиновников. Добивался признания завышеными цен на бензин и незаконным сговор полиции и похоронных бюро.

Руководителем УФАС Дмитрий Николаевич прослужил 4 года. В январе 2013 года он был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. В 2015 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

А 6 февраля был назначен врио губернатора Пермского края.

Дмитрий Махонин увлекается спортом. Он имеет шесть взрослых спортивных разрядов: по волейболу, баскетболу, лыжам, настольному теннису, бегу и футболу.

Женат, многодетный отец.

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