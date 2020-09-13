Фото: permkrai.ru

На выборах губернатора Пермского края вполне ожидаемо выиграл Дмитрий Махонин, исполнявший обязанности главы Прикамья с февраля 2020 года. После обработки 90 процентов бюллетеней за действующего губернатора проголосовали более 70 процентов избирателей, принявших участие в выборах. Более детальный подсчет даст понять, в каком из районов и населенных пунктов Пермского края ему активнее оказывали доверие. Но уже с уверенностью можно сказать, что Дмитрий Махонин победил на выборах.

Напомним, Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. Там окончил школу, после чего поступил на юридический факультет Пермского университета. В 2009 году он стал одним из самых молодых начальников антимонопольной службы, заняв должность руководителя УФАС Пермского края в 27 лет. В январе 2013 года Махонина перевели в Москву, где он был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. А 6 февраля 2020 года вернулся в Пермь уже в должности врио губернатора Прикамья.

Что же сделал Дмитрий Махонин за минувшие 7 месяцев?

Разумеется, главным испытанием на прочность нового главы региона стала эпидемия коронавируса. Когда и какие меры ограничения вводить, а какие отменять, – ответственность за это, по большому счету, легла на плечи врио. Но самым первым решением Дмитрия Махонина стало – не скрывать от людей реальное положение. После известия о смерти от коронавируса журналистки Насти Петровой, о диагнозе которой стало из социальных сетей, врио губернатора заявил на оперштабе:

- Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!

Как «человек из глубинки» Дмитрий Махонин основное внимание за прошедшие месяцы уделял развитию отдаленных территорий, считая, что где бы ни жил человек, он должен иметь доступ к благам цивилизации.

Дмитрий Махонин предложил возродить «Амкар», и команда уже начала играть. Также он остановил процесс «оптимизации» учреждений здравоохранения. Разрешил жителям аварийных расселяемых домов самостоятельно выбирать место нового жилья. Договорился о строительстве в Перми двух общежитий для студентов «политеха» и классического университета...

Что говорят эксперты?

- С сегодняшнего дня и начинается настоящая работа губернатора, - говорит член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов. - Ограничения, связанные с коронавирусом, плюс предвыборная кампания не позволяли Дмитрию Николаевичу раскрыться в полной мере, Как раз сейчас он начнет принимать серьезные решения. И первое из них - формирование нового состава правительства. Надо отметить, что сейчас у Дмитрия Махонина есть кредит доверия. Но не так давно мы выбирали Максима Решетникова, на которого тоже возлагали большие ожидания. И поэтому Дмитрию Махонину не придется переживать «медовый месяц». Ему надо сразу в бой.

- Теперь нужна долгосрочная программа развития, - отмечает политтехнолог Людмила Ознобишина. – Чтобы у нас, жителей края, обозначение любых планов, проектов не вызывало столь скептические чувства. И чтобы через пять лет он мог сказать: «Я это обещал, я это сделал».

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