2020-02-28T13:01:00+03:00
Происшествия

«Шла домой и плакала». В Перми 9-летнюю девочку выгнали из автобуса

У школьницы не работала транспортная карта
Лилия Абибулаева
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В департаменте транспорта изданию сообщили, что проводится проверкаВ департаменте транспорта изданию сообщили, что проводится проверкаФото: Василий Вахрин
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-Не работает карта? Выходи! Мы бесплатно не возим, - сказала кондуктор 44 маршрута 9-летней школьнице, выгоняя ее из автобуса.

Издание «Рифей -Пермь» сообщает, что девочка пыталась расплатиться в автобусе транспортной картой, но кондуктор сказала, что она заблокирована, и выгнала ребенка.

Школьница вышла, а по пути домой девочка шла и плакала. Родители обратились к перевозчику, там им ответили, что девочка вышла из автобуса сама.

В департаменте транспорта изданию сообщили, что проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- С перевозчиком мы связались, запросили с него объяснительную. Также объяснительная запрошена с кондуктора данного автобуса. На данный момент ведется служебная проверка. С мамы ребенка будет запрошена информация о номере карты, чтобы мы могли проверить работоспособность карты, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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