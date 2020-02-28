«Шла домой и плакала». В Перми 9-летнюю девочку выгнали из автобуса
-Не работает карта? Выходи! Мы бесплатно не возим, - сказала кондуктор 44 маршрута 9-летней школьнице, выгоняя ее из автобуса.
Издание «Рифей -Пермь» сообщает, что девочка пыталась расплатиться в автобусе транспортной картой, но кондуктор сказала, что она заблокирована, и выгнала ребенка.
Школьница вышла, а по пути домой девочка шла и плакала. Родители обратились к перевозчику, там им ответили, что девочка вышла из автобуса сама.
В департаменте транспорта изданию сообщили, что проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- С перевозчиком мы связались, запросили с него объяснительную. Также объяснительная запрошена с кондуктора данного автобуса. На данный момент ведется служебная проверка. С мамы ребенка будет запрошена информация о номере карты, чтобы мы могли проверить работоспособность карты, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU