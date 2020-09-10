«Больше никаких грибов!» Потерявшегося в Пермском крае пенсионера разыскали волонтеры

Грибник сделал себе лежанку и запалил костер. На свет вышла поисковая группа. Мужчина был очень ослаблен, ему потребовалась эвакуация. Фото: поисковый отряд Liza Aiert Пермского края

- Срочная заявка, в Краснокамском районе мужчина 77 лет ушел в лес за грибами и не вернулся, - появился пост в чате волонтеров Liza Aiert Пермского края.

«Дед, ты только держись!»

- Мы пятьдесят один год вместе живем, последнее время почти не расстаемся, - встретила поисковиков встревоженная жена. - Он грибы собирал всегда здесь, прямо за забором. Возвращался всегда в одно и то же время. Сегодня утром ушел в лес, а когда не вернулся, мы сразу поняли, что-то случилось, забили тревогу.

Семья, в которой потерялся мужчина, живет в небольшом домике на краю леса в поселке близ Краснокамска. Всю свою жизнь Владимир Васильевич прослужил пожарным.

- Он если поймет, что заблудился, обязательно сядет, разведет костер и ночью точно никуда не пойдет, - объясняла супруга.

Места, куда ушел грибник, - болотистые, здесь много завалов и обманчивых полянок. Ушел он утром 31 августа, искать его начали в ночи 1 сентября. Но ночь поисков результата не дала. На следующий день ребята-волонтеры вновь приехали в Краснокамский район и собрались в штабе. Свои квадраты они проходили очень аккуратно, стараясь ничего не пропустить. Лезли в болото, кричали, срывая связки.

В этой болотистой местности заплутал пропавший грибник. Фото: поисковый отряд Liza Aiert Пермского края.

- На второе утро уезжать было труднее. Еду домой, а в голове только одна мысль: «Дед, ты только держись, мы почти рядом, - рассказывает координатор Liza Aiert Маруся Басс.

На третьи сутки поиски удалось начать раньше, в 15.30. А через восемь часов в штабе раздался телефонный звонок: «Запишите координаты, нам нужна эвакуация!».

Пропавшего мужчину нашли! Живым! Все эти дни он пытался разыскать дорогу домой, но в итоге обессилел. Владимир Васильевич сделал себе лежанку и запалил костер. На свет и вышла поисковая группа в составе Александра Коткова и Егора Курагина.

- Поиск - это мозаика, в которой важна работа абсолютно каждого, - объясняют в поисковом отряде. - И тех, кто непосредственно нашел, и тех, кто закрывал квадраты с результатом «там его нет», и тех, кто участвовал в очень непростой эвакуации. Длилась она несколько часов.

Так как идти самостоятельно мужчина не мог, его несли по болотам на носилках.

- Стоя в дверном проеме приемного отделения, я смотрела, с какой нежностью супруга обнимает «нашего» деда, - говорит Маруся Басс. - Это были слезы счастья. Они снова вместе. Прощаясь, Владимир Васильевич твердо заявил: «Больше никаких грибов! Не стоят они тех темных и холодных ночей, которые я пережил за эти дни».

Четвероногий помощник

В поисках Владимира Васильевича принимал участие и лабрадор Печенька, правда, в ту ночь он «прочесывал» другой квадрат.

- Печенька достался мне от его старого хозяина, когда псу было девять месяцев, - говорит его хозяйка Наталья Нестерова (женщина работает программистом, а в свободное время помогает спасателям). - У меня был выбор: собака будет заниматься охотой или поиском людей. Я выбрала второе. Мы прошли полуторагодовое обучение, аттестовались и начали выезжать в лес на поиски.

Лабрадор Печенька со своей хозяйкой Натальей Нестеровой. Фото: пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

За три года Печенька сделал столько выездов, что и не сосчитать. Добродушный пес с радостью бежит в лес, чтобы искать там человека. Но бывает, что находит и облаивает совсем не того, кто потерялся.

- И тогда мне приходится бежать на его лай и успокаивать грибника, спрашивать, все ли у него в порядке, - объясняет Наталья. - Также однажды испугалась и бабушка-грибница, которую Печенька самостоятельно разыскал в лесу. Женщина ушла в лес и не вернулась, были организованы ее поиски. И Печенька тогда отличился!

Чтобы поднять мотивацию, в лес собаку вывозят голодной, так как сытой бегать тяжело. Искать пропавшего человека она может по 5-10 часов. И даже если в обследованном квадрате никого нет, нужно устроить так, чтобы пес обязательно кого-то нашел. Это, бывают, и сами волонтеры.

- Он очень радуется, когда находит в лесу человека, и после этого я даю Печеньке еду, - улыбается Наталья. – На такие поиски грибников-ягодников нам приходится выезжать в основном летом и осенью.

- Хотелось бы напомнить всем, кто собирается в лес, простые правила: не одевайтесь в камуфляжную или темную одежду, - добавили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. – Мужчина, которого нашли волонтеры, был одет в черный костюм охранника. Разве можно заметить его в лесу? С собой обязательно берите заряженные мобильные телефоны, а если потерялись, звоните 112.

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