«Была очень слаба и напугана». Волонтеры рассказали, как искали женщину, которая три дня выживала в холодном лесу в Прикамье

Нину Ивановну привезли на машине из леса и сейчас будут перевозить на носилках в машину "скорой помощи". Фото предоставлено санаторием "Красный яр".

- Трое суток без сна и отдыха мы прочесывали квадраты, осматривали с дельтаплана лес, задействовали технику: водители Нив и УАЗиков ездили по малопроходимым лесным тропам и подавали сигналы, к поискам привлекали рыбаков, которые на моторных лодках проверяли берега Сылвы и наконец-то услышали заветное «Найдена! Жива!» – вспоминает директор обособленного структурного подразделения ЗАО «Курорт Ключи» санатория «Красный яр» Сергей Ипатов. – Трое суток Нина Ивановна провела в осеннем лесу и сейчас находится в Кишертской ЦРБ в удовлетворительном состоянии. Рядом с ней ее дочь.

Ушла пособирать грибов

81-летняя Нина Ивановна Нифанина пропала в субботу, 5 сентября. Она отдыхала со своей сестрой в санатории «Красный яр» в Кишертском районе. После завтрака женщина сказала, что пойдет на воздух - поразгадывать кроссворды, а спустя какое-то время ушла в лес – пособирать грибов. Санаторий окружает прекрасный сосновый бор, где сейчас много рыжиков и опят.

- К обеду гостья не пришла, поэтому охранник сразу сообщил мне об этом, - продолжает Сергей Ипатов. - Мы выяснили у сестры обстоятельства ее исчезновения, вызвали сотрудников правоохранительных органов и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах нашли, как пропавшая женщина в кофте, легких штанах и кроссовках уходит за территорию санатория.

На поиски пропавшей пенсионерки отправились полицейские, большинство сотрудников санатория и курорта «Ключи», всего около 30 человек. Люди встали цепью и начали прочесывать лес. Когда стемнело, взяли фонари и до часу ночи продолжали искать.

В семь утра в воскресенье поисковая операция возобновилась. Поисковики разделились на группы и пошли уже вглубь леса. К вечеру на помощь приехали волонтеры из Перми: поисковый отряд им. Ирины Бухановой, а к ночи – поисковики отряда Liza Alert.

Женщина была настолько уставшей и испуганной, что мучать ее расспросами не стали. Фото предоставлено санаторием "Красный яр".

У всех была одна главная цель

- Поисковый штаб создали прямо в санатории, мы кормили людей и продолжали искать пропавшую женщину, - делится Сергей Вячеславович. – И когда в понедельник к вечеру по рации передали, что Нину Ивановну наконец-то нашли живой, радости каждого, кто принимал участие в поисках, просто не было предела! Нашли ее волонтеры, но сейчас это не важно, мы нашли ее все! Случилось это только благодаря тому, что мы все сплотились, и у всех нас была одна главная цель! И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал искать эту женщину. Если бы нас было мало, прочесать эту огромную территорию мы просто были бы не в силах!

Оказалось, что Нина Ивановна ушла по лесным тропам за 5-7 километров от санатория. Когда ее обнаружили, она была очень слаба и напугана. Две ночи ей пришлось провести в холодном осеннем лесу в легкой одежде. Поисковикам даже не удалось выяснить, чем она питалась в лесу и как согревалась морозными ночами, женщина была просто не в состоянии говорить. И мучать ее расспросами не стали.

Первым делом Нину Ивановну напоили, потом укутали пледами и начали эвакуировать из леса в санаторий. В это время к «Красному яру» уже мчалась машина «скорой помощи». Медики оказали пенсионерке первую помощь и госпитализировали в больницу.

- Ради таких моментов мы работаем! Как описать это словами? Волонтеры вернули в семью близкого! Простые люди, которые уехали искать совершенно чужого им человека, совершают такое! Вот оно рядом, чудо! - с трудом сдерживает эмоции координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова.

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