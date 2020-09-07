«Отпустите, мне детей нечем кормить». Пермский пожарный спас от вооруженного налетчика пожилую женщину

Сотрудника МЧС Сергея Носова (справа) награждает и.о. руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Чингис Мушараев. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

- Это был мой первый день отпуска, я с женой и детьми возвращался из больницы, - вспоминает заместитель начальника 26-й пожарно-спасательной части Сергей Носов. – Завернул к дому на Карпинского, 107, увидел потасовку и подумал сначала, что это подростки балуются.

Но ситуация оказалась далеко не столь безобидной. Рядом находится отделение банка. В банкомате 70-летняя пенсионерка сняла 28 тысяч рублей, а когда выходила на улицу, на нее с ножом напал неизвестный и забрал всю наличность.

- Женщина была в шоке, на шее у нее была сукровица, она бежала мне навстречу и умоляла: «Помогите, на меня напали. Он с ножом, его парень задержать пытался», - рассказывает Сергей. – Я подбежал к ним и сначала не понял, кто из них грабитель. Потом сообразил, что парнишка схватил налетчика сзади и они упали. Теперь грабитель был сверху и размахивал ножом.

Первым делом пожарный выбил нож из руки злоумышленника, потом захватил и начал удерживать его.

- Жена позвонила в полицию и ГБР, - объясняет Сергей. – И пока они ехали, мужик этот - на вид ему лет 35 было - пытался «давить на нашу жалость».

- Я работу потерял, у меня дети, мне их кормить нечем. Заберите свои деньги обратно, но отпустите меня!

И он отдал сначала смятые 23 тысячи рублей, а потом, когда пострадавшая сказала, что снимала 28 тысяч, то еще и банкноту в пять тысяч рублей.

- Нет, если мы тебя сейчас отпустим, ты через недельку еще на одну бабушку нападешь, поэтому пусть все будет по закону!

Вскоре на место приехали оперативники, они изъяли оружие преступления и забрали налетчика. Выяснилось, что задержанный ранее был судим. Сейчас суд уже приговорил его к пяти годам колонии.

А героя, который помог обезоружить, задержать и передать напавшего правоохранительным органам, на днях наградили. Он был представлен к поощрению правами Председателя Следственного комитета Российской Федерации за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки.

- Сергей Носов не задумываясь пришел на помощь человеку, показав пример другим, - отметил и.о. руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Чингис Мушараев. – Благодарю его за неравнодушие и за верность выбранной профессии.

- Моя профессия, конечно, связана со спасением людей, в МЧС я работаю более 10 лет, и каждый случай запоминается, но от грабителя я спасаю человека впервые. Подвигом я это не считаю, и уверен, что так поступил бы любой на моем месте, - улыбается Сергей.

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