В Прикамье наградили замначальника пожарной части, который спас 70-летнюю пенсионерку от вооруженного грабителя

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Это преступление произошло в марте этого года. 70-летняя жительница Перми сняла в банкомате на улице Карпинского 28 тысяч рублей, положила деньги в сумку и вышла на улицу. И тут к ней подбежал незнакомец. Он продемонстрировал ей нож и потребовал отдать ей деньги. Однако ограбить пенсионерку ему не удалось. На выручку ей бросились сразу двое прохожих.

Один из них - заместитель начальника 26-й пожарно-спасательной части ФГБУ «5 отряд противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Пермскому краю» Сергей Носов. Он был в отпуске, проходил мимо, и, увидев происходящее, не задумываясь, побежал на помощь пожилой женщине. Вдвоем со вторым спасителем они повалили грабителя на землю.

- Мы отобрали у него нож, а затем вызвали полицию, - рассказал Сергей Носов.

К сожалению, второго героя пока так и не удалось разыскать.

В торжественной обстановке исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Чингис Мушараев вручил Сергею Носову Благодарность Председателя СК России и поблагодарил его мужественный поступок.