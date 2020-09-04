В нескольких школах Перми зарегистрированы случаи COVID-19

Если в классе будет выявлен коронавирус, учеников переведут на дистанционное обучение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего четыре дня, как школы Прикамья открыли свои двери для учеников. В нынешних условиях не сложно было спрогнозировать, что случаи COVID-19 будут выявлены среди учащихся, но, как выяснилось, они уже существуют. Эту информацию нам подтвердили в Департаменте образования Перми.

- Действительно, в ряде образовательных учреждений уже есть факты выявления коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве. - В таких случаях на место выезжают сотрудники Роспотребнадзора, они производят эпидемиологическое расследование и оперативно выносят предписания. В каждом конкретном случае школа их исполняет. В случае выявления COVID-19, заболевший ребенок уходит на больничный, а весь класс продолжает занятия в удаленном режиме, образовательный процесс для них не останавливается.

Сегодня, 4 сентября, специально для утреннего эфира радио «Комсомольская правда», на волне 96.6, главный специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Надежда Коряковцева рассказала, какой существует алгоритм действий, в случае выявления коронавирусной инфекции у детей или педагогов.

- В школах предприняты меры изоляции по классам, если будет выявлен коронавирус у педагога или ученика, лабораторно подтвержденный, то в отношении только конкретного класса будут проводиться противоэпидемические мероприятия. В этом случае будет определен круг контактных лиц. Дети, и педагоги будут изолированы по месту жительства на 14 дней для медицинского наблюдения и лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Лабораторные исследования будут проходить даже при наличии одного лабораторно подтвержденного случая. Это не повлечет за собой изоляцию всего педагогического состава.

Также сегодня утром, в прямом эфире в Инстаграм, руководитель департамента образования Перми Людмила Серикова призвала всех родителей, не водить детей в школы, если у них есть признаки распираторных заболеваний или ребенок находится в ожидании теста на COVID-19. Если ребенок заболел, школа обеспечит ребенку удаленное обучение.

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