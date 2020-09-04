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Общество

В Пермском крае еще 60 человек заболели коронавирусной инфекцией

В регионе растет число заболевших среди старшего поколения
Анна Маркова
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48 человек проходят лечение в больницах, 12 - амбулаторно на дому.

48 человек проходят лечение в больницах, 12 - амбулаторно на дому.

Фото: Александр ГЛУЗ

Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщает последние данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе выявили 60 новых случаев.

48 человек проходят лечение в больницах, 12 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заразившихся COVID-19 в Пермском крае достигло 8102. Из 60 новых заболевших - 16 мужчин, 44 женщины. Среди них: младше 45 лет – 8 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в Прикамье растет число заболевших среди старшего поколения - старше 55 лет. Таких жителей за последние сутки 38 человек - это более 60%.

Коронавирус в Перми и Пермском крае