В Пермском крае еще 60 человек заболели коронавирусной инфекцией

48 человек проходят лечение в больницах, 12 - амбулаторно на дому. Фото: Александр ГЛУЗ

Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщает последние данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе выявили 60 новых случаев.

48 человек проходят лечение в больницах, 12 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заразившихся COVID-19 в Пермском крае достигло 8102. Из 60 новых заболевших - 16 мужчин, 44 женщины. Среди них: младше 45 лет – 8 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в Прикамье растет число заболевших среди старшего поколения - старше 55 лет. Таких жителей за последние сутки 38 человек - это более 60%.