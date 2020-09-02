Оперштаб: в Пермском крае откроется планетарий и цирк

Пермский планетарий возобновляет свою работу после долгого карантина. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае, 2 сентября, состоялся оперштаб по борьбе с коронавирусом. На нем обсудили возможность возобновления работы со зрителями Пермского планетария при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Посетители должны будут соблюдать температурный и масочный режим. Количество зрителей каждого мероприятия - не более 50% от общей вместимости зрительного зала. Также разрешены групповые занятия до 10 человек.

На оперштабе обсудили возможность открытия Пермского цирка, который находится в федеральном подчинении: в соответствии с рекомендациями Росгосцирка, он готовится открыть свои двери 1 октября.

«Министерству культуры Пермского края дано поручение содействовать в подготовке цирка к открытию, в том числе, в части расширения продаж билетов онлайн», - сообщает опрштаб.

Однако, для старшего поколения пока ничего не меняется, ограничительные меры сохраняются для них до 20 сентября. Главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусом остаются среди старшего поколения - от 50 лет.

«За весь период распространения коронавируса заболело 33% жителей трудоспособного возраста (30-49 лет), 29% – жители 50-64 года, 24% – старше 65 лет. На прошлой неделе 33% заболевших - 50-64 года, 35% – старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Из них в 17% случаев выявлены контакты заболевших в ближнем окружении, 62% инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом», - обозначил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю», - сказал Костарев.

Также до 20 сентября оперштаб продлил ограничения для ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также культурно-массовых мероприятий.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Пермском крае за сутки выявили еще 60 случаев коронавирусной инфекции

Еще два человека, у которых была обнаружена опасная инфекция скончались (подробнее...)