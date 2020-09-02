В Пермском крае за сутки выявили еще 60 случаев коронавирусной инфекции

Из 60 новых инфицированных - 28 мужчин, 32 женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них: 49 человек проходят лечение в больницах, 11 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае - 7983. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня 1 (на 1 сентября - 0,9).

Из 60 новых инфицированных - 28 мужчин, 32 женщины. Младше 45 лет - 14 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 летальных исхода.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми последние новости на 2 сентября 2020: Общее число инфицированных приближается к 8 тысячам

За сутки не зафиксировано ни одного летального исхода (подробнее...)