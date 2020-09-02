«Щенок, беременная и еще четыре человека». Пермяка наградили медалью «За спасение погибавших»

Фото с награждения: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

- Ощущения необычные, мне приятно, однако я понимаю, что есть люди и достойнее меня, - скромно улыбается Денис Елькин из Добрянки, спасший из огня пять человек. - Я не считаю себя героем, совершившим нечто выдающееся, думаю, мы все должны так делать.

Год назад 31-летний Денис Елькин спас из горящего дома пятерых человек и щенка. Возгорание в одноэтажном частном доме в деревне Ярино началось из-за неисправной печной трубы. В доме в этот момент спали пять человек, среди них была беременная женщина.

- Я вышел на улицу позвонить, - вспоминает Денис. - Увидел, что в соседнем дома горит крыша. Ни секунды не раздумывая, побежал доставать людей. Начал сильно стучать в дверь и окна. Когда вошел, внутри горело все: и стены, и потолок. Ничего не было видно, но я все равно зашел внутрь. Оказалось, все находившиеся в доме люди спали. Я начал по очереди всех вытаскивать. Они даже не поняли, что произошло, сонные были еще.

Пока герой спасал человеческие жизни, кто-то снимал происходящее на сотовый телефон, а Денис, не дожидаясь пожарных, начал вытаскивать спящих людей на улицу. Последним, кого спас мужчина, был щенок. Которого в итоге в честь спасителя назвали Дэном.

Спасенный щенок, которого потом назвали Дэном. Фото: личный архив.

Героический поступок не оставил без внимания президент России Владимир Путин, он подписал Указ о награждении Дениса медалью «За спасение погибавших».

2 сентября на заседании краевого Правительства герою вручили заслуженную награду.

Родители и коллеги по работе знают о геройском поступке и очень гордятся им.

- Со спасенными людьми мы больше не общались, но главное, что сейчас все живы, - говорит герой. – У меня такое в жизни впервые, но если еще раз произойдет – поступлю, наверное, аналогично.

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