«Пока одни снимали на телефон, другие - спасали». В Прикамье двое мужчин вытащили из горящего дома трех человек

Пожар в одноэтажном частном доме в деревне Ярино начался поздним вечером в субботу, 6 июня. Пожарные установили, что возгорание началось из-за неисправной печной трубы.

В доме жила семья – муж и жена средних лет. Женщина в это время лежала в больнице, а мужчина, чтобы не коротать субботний вечер в одиночку, пригласил к себе приятелей. Компания посидела-выпила. Заночевать решили здесь же. Мужчины затопили печь и быстро уснули.

- Дом стоит как раз напротив нашего круглосуточного кафе, поэтому вечером мы видели, что здесь отдыхала компания, - рассказала «КП» 19-летняя Ульяна, девушка-бармен из кафе «Уютный дворик». – Загоревшуюся крышу мы заметили около 11 вечера. У нас в это время обслуживался один столик. Трое молодых людей и одна девушка пили пиво. А в кафе работали четыре человека: повар, посудомойка, шашлычник и я.

Все, кто был в заведении выбежали на улицу и бросились к горящему дому. Кто-то начал помогать людям, а кто-то… снимать происходящее на сотовый.

- Я стучала в окна и двери и кричала «Выходите, пожар», но никто не отзывался, тогда я побежала за телефоном и начала звонить в МЧС и "скорую", - продолжает Ульяна. – Наш шашлычник Валерий и один из посетителей по имени Денис хорошенько дернули двери и увидели у выхода мужчину, который пытался выбраться наружу.

Бармен Ульяна, она пыталась разбудить людей и вызвала пожарных. Фото: личный архив.

- Мы вытолкнули его на улицу, вбежали внутрь и начали вытаскивать людей, непонятно было, они либо спали, либо уже без сознания были, - вспоминает шашлычник Валерий. – Света в доме не было, кого-то мы нашли на диване, кто-то на матрасе. Последнего еле заметили, он в самом углу был. Мы с Денисом вытаскивали их почти волоком, оставляли на траве и снова шли внутрь. Вынесли троих, оказалось, что спасли всех.

Валерий говорит, что в этот момент он даже и не задумывался, о том, что подвергает свою жизнь опасности. Просто знал, что без его помощи люди сгорят, поэтому не стал отсиживаться в сторонке.

Чего не скажешь о других мужчинах, оказавшихся невольными свидетелями происшествия. Один из посетителей кафе тут же стал жаловаться на обострившийся аппендицит, а другой достал из кармана сотовый и снимал происходящее на телефон.

Медики и пожарные приехали к месту ЧП быстро, но деревянная крыша в это время уже была полностью объята огнем. И если бы не отважные очевидцы, то три человека вероятней всего сгорели бы заживо.

Это Валерий, 42-летний шашлычник из кафе. Он бросился спасать людей, не задумываясь о собственной безопасности. Фото: личный архив.

- А что случилось-то? – начали приходить в себя спасенные мужчины, когда их начали осматривать врачи.

К счастью, помощь успела вовремя, и ни одному из них не потребовалась госпитализация.

- У нас еще щенок был, его тоже спасли? – спрашивали они.

- Да, он сам выбежал из горящего дома, когда мы открыли двери, - говорит Ульяна. – И так как щенку сейчас негде жить, я забрала его к себе. Песика назвала Дэн в честь Дениса, одного из спасителей. После пережитого собачка потихоньку приходит в себя.