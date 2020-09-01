«Кто сказал «гав»: «Комсомолка» запускает фотоконкурс о лучших собаках Пермского края

Победители конкурса получат свою порцию славы, и призы нашего спонсора. Фото: архив "КП"

Недавно Комсомолка подвела итоги замурчательного фотоконкурса «Самый главный пермский кот-2020». Жители со всего края делились фотографиями своих пушистых питомцев и рассказывали о их нравах и привычках.

Конкурс вызвал настоящий ажиотаж, и мы подумали, а разве собаки не заслуживают своего конкурса? Конечно, заслуживают, ведь они, как известно, лучшие друзья человека. Поэтому мы объявляем о начале нового конкурса «Кто сказал «ГАВ»? Как всегда победители конкурса получат свою порцию славы и призы от нашего спонсора.

Главный спонсор нашего конкурса сеть магазинов «Zooclub»

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

- Сделайте фотографию своего любимой собачки

- Загрузите фотографию через форму для загрузки (кнопка "Принять участие в конкурсе" размещена ниже, фотографии модерируются, снимок появляется на сайте в течение суток)

- Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ о самых смешных выходках питомца.

- Вступить в группу КП - Пермь и Zooclub ВКонтакте.

Важно! Загружать можно только одну фотографию вашего питомца с одного аккаунта, а голосовать за вашего любимца 1 раз в 24 часа.

Голосование продлится до 30 сентября!

КАК ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИХ?

Победителя фотоконкурса «Кто сказал «ГАВ»? определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте КП-Крым. Выиграет питомец, набравший наибольшее количество лайков.

«Zooclub» - Все, о чем мечтает ваш питомец

Логотип: «Zooclub»

- В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы, - рассказывают сотрудники магазина. - В продаже Вы найдете более 25 тысяч товаров: сухие и влажные корма, лакомства; ветеринарные препараты и витамины; аксессуары и амуниция; все для ухода и гигиены; игрушки; одежда и обувь.

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Сайт: zooclub-perm.ru

Группа ВКонтакте: ZooClub - Товары для животных

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