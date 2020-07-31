В Перми выбрали победителя конкурса «Самый главный пермский кот-2020»

Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замурчательного конкурса «Самый главный пермский кот-2020». На протяжении месяца пермяки присылали в редакцию фотографии своих четвероногих любимцев, рассказывали об их характере, привычках и нравах.

Десятки котов и котиков: белые, черные, рыжие, пепельные - один краше другого, вызывали восторг и умиление у наших читателей.

Пришло время подвести итоги фотоконкурса и озвучить хвостатых победителей. По условиям конкурса, трех победителей выбрали сами пермяки - по количеству лайков под фото - и еще трех победителей выбирали наши спонсоры.

Итак, победительницей открытого голосования на сайте КП-Пермь и обладательницей почетного звания «Самый главный пермский кот-2020» стала очаровательная кошка Мура.

Мура набрала 97 лайков

- В нашей семье кошка Мура появилась в 2014 году. На тот момент у нас еще не было детей. При нашей кошке родились трое наших дочек. Дети ласково зовут ее тетя Мура. За ночь она приходит к каждому ребенку, мурлычет, вылизывает макушку, забоится обо всех, - рассказывает хозяйка кошечки Елена Серебрякова. - Когда кто-нибудь заплачет, она бежит со всех лап, чтобы утешить. Когда старшая дочка Аня собирается утром в садик, то тетя Мура помогает во всем: будит (либо точит лапки, либо залезает под одеяло и мяукает), сопровождает в туалете, вместе завтракают, следит за тем, как собирается Аня и обязательно провожает в коридоре. Каждый вечер она с радостью бежит встречать Аню. Средней дочке Тане 2,5 года, тетя Мура ее очень любит и всегда утешает, если Танечка заплачет. Младшей дочке Юле всего 4 месяца, тетя Мура всегда находится рядом, следит за успехами малышки. Наши дети и мы очень любим нашу Мурку, ведь она по-настоящему верный и заботливый друг!

Елена Серебрякова и Мура получают сертификат на 3000 тысячи рублей от сети магазинов «Zooclub», сертификат на 2000 тысячи рублей от Профессорской ветеринарной клиники и сертификат на 1000 рублей от сети зоомагазинов «Мой зверь».

Второе место читатели отдали коту по кличке Шури.

Шури набрал 75 лайков

- Злобная мордочка с очень доброй душой. Любит играть и греться на солнышке, - рассказала о своем питомце хозяйка Ксения Кочева.

Кочева Ксения и ее питомец выигрывают сертификат на сумму 2000 тысячи рублей от сети магазинов «Zooclub», сертификат на 1500 тысячи рублей от Профессорской ветеринарной клиники и сертификат на 500 рублей от сети зоомагазинов «Мой зверь».

Третье место досталось глазастому коту Микки.

За кота Микки отдали голоса 40 пермяков

- Нашего кота зовут Микки. Мы нашли его по объявлению в 2014 году и забрали еще котенком. Теперь он уже большой и пушистый кот. Микки очень добрый, ласковый и шустрый, любимец нашей семьи и мы очень рады, что наш кот занял почетное третье место в конкурсе.

Екатерина и Микки получают сертификат на 1000 рублей от сети магазинов «Zooclub», сертификат на 1000 рублей от Профессорской ветеринарной клиники и сертификат на 500 рублей от сети зоомагазинов «Мой зверь».

Победители наших спонсоров.

Спонсор нашего конкурса «Профессорская ветеринарная клиника» отдали предпочтение ласковой кошечке по кличке Рыся.

Комнатный вихрь Рыся

- Рысю мы приобрели в марте, успели съездить за ней в питомник в Уфу до карантина, - рассказывает Татьяна. - Наша самоизоляция была совсем не скучной - Рыся играет в круглосуточном режиме, но самое интересное - без когтей, аккуратно. Дома мы ее зовем вихрь комнатный. У нас еще есть собака породы Джек-рассел-терьер по кличке Тайра. Теперь Рыся и Тайра - лучшие подруги!

Татьяна и Рыся получают сертификат на 2000 рублей.

Профессорская ветеринарная клиника основана в 2010 году.

Главный врач клиники – Ольга Владимировна Нижегородова, кандидат ветеринарных наук, с 2007 по 2014 год доцент кафедры ветеринарной хирургии и акушерства Пермской государственной сельскохозяйственной академии.

В клинике работает дружная, сложившаяся команда опытных врачей, некоторые из них имеют ученые степени кандидатов и докторов ветеринарных и медицинских наук.

Ежедневный прием ведут хирург, терапевт, дерматолог, специалист УЗИ, специалист по экзотическим животным. В клинике есть ветеринарная аптека, стационар. Мы ждем Вас по адресам: ул. Лебедева, 18 тел. (342) 243-33-96 Пн-пт 09.00 - 21.00, Сб-вс 09.00 - 21.00

ул. Вильямса, 20/2, тел. (342) 202-23-66 Пн-вс 10.00 - 21.00

E-mail: profivet@mail.ru

Сайт: https://vk.com/club26456139

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Наши спонсоры сеть магазинов товаров для животных «Zooclub» не смогли устоять перед шотландцем по кличке Персик

Своенравный и непокорный персик

- Дочке исполнилось 3 года, и мы для нее выбирали котенка. Я всегда хотела шотландского вислоухого, - рассказывает Мария. - Так у нас появился Персик. Он истинный шотландец. Своенравный, непокорный. Очень не любит, когда его берут на руки. Погладить его можно, если он сам этого захочет.

Мария Башманова и ее котик Персик получают сертификат на 3000 рублей.

В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы.

В продаже Вы найдете более 25 тысяч товаров: сухие и влажные корма, лакомства; ветеринарные препараты и витамины; аксессуары и амуниция; все для ухода и гигиены; игрушки; одежда и обувь. Вы также можете приобрести зоотовары в нашем интернет-магазине, который осуществляет доставку по Перми и Пермскому краю. Мы не стоим на месте и постоянно расширяем наш ассортимент. А ежемесячные акции и скидки Вас приятно удивят!В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы.

Магазины «Zooclub» находятся по адресам: улица Плеханова, 39 тел. (342) 236-76-02; Бульвар Гагарина, 58а тел. (342) 263-34-41; улица Мира, 112 тел. (342) 207-53-43; улица Комиссара Пожарского, 10 тел. (342) 221-14-11; Комсомольский проспект, 71 / улица Белинского, 48 тел. (342) 254-37-77; улица Маршала Рыбалко, 88 тел. (342) 246-28-88

Сайт: zooclub-perm.ru

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Магазин товаров для животных «Мой зверь» отдали свой голос кошечке Кассандре

Добрый и ласковый Микки

Кошечку Кассандру нам подарила сестра на день рождения маме, - рассказывает Анастасия. - Сейчас кошечке 3 года. Кассандра помогает во всех домашних делах: в уборке, готовке и по огороду - везде все проверяет и контролирует. Хвастается добычей - приносит мышек домой. Очень любит спать на подушке и делать массаж головы.

Анастасия и ее питомец Кассандра получают сертификат на сумму 1000 рублей и брендированные подарки от спонсора.

Магазин товаров для животных «Мой зверь» помогает вам заботиться о питомце. Мы продаем качественные корма, аксессуары, игрушки и другие товары, так необходимые для комфортной жизни животного.

Если вместе с вами живет собака, кошка, грызун или просто рыбка - наш зоомагазин именно для вас. Мы точно знаем, как подобрать здоровое питание и организовать правильное содержание животного в вашем доме.Магазин товаров для животных «Мой зверь» помогает вам заботиться о питомце. Мы продаем качественные корма, аксессуары, игрушки и другие товары, так необходимые для комфортной жизни животного.

Сомневаетесь? Практически у каждого из нас есть свой домашний любимец. И мы готовы делиться и обмениваться с вами знаниями и опытом.

Мы ценим ваше время, поэтому стараемся быть всегда рядом. Более 60 зоомагазинов «Мой Зверь» уже открыты в Перми и радуют своих покупателей широким ассортиментом и ценами. Адреса и режим работы магазинов можно посмотреть тут https://vk.com/topic-143042867_37156672

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