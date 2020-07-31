2020-07-31T19:50:13+03:00
Общество

В Перми выбрали победителя конкурса «Самый главный пермский кот-2020»

«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса, в котором приняли участие более 50 котов и кошечек
Виктор Правдин
Поделиться:
Трех победителей выбирали наши читатели и еще трех - наши спонсоры.Фото: Константин ЧерновТрех победителей выбирали наши читатели и еще трех - наши спонсоры.Фото: Константин Чернов
Изменить размер текста:

Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замурчательного конкурса «Самый главный пермский кот-2020». На протяжении месяца пермяки присылали в редакцию фотографии своих четвероногих любимцев, рассказывали об их характере, привычках и нравах.

Десятки котов и котиков: белые, черные, рыжие, пепельные - один краше другого, вызывали восторг и умиление у наших читателей.

Пришло время подвести итоги фотоконкурса и озвучить хвостатых победителей. По условиям конкурса, трех победителей выбрали сами пермяки - по количеству лайков под фото - и еще трех победителей выбирали наши спонсоры.

Итак, победительницей открытого голосования на сайте КП-Пермь и обладательницей почетного звания «Самый главный пермский кот-2020» стала очаровательная кошка Мура.

Мура набрала 97 лайков

Мура набрала 97 лайков

- В нашей семье кошка Мура появилась в 2014 году. На тот момент у нас еще не было детей. При нашей кошке родились трое наших дочек. Дети ласково зовут ее тетя Мура. За ночь она приходит к каждому ребенку, мурлычет, вылизывает макушку, забоится обо всех, - рассказывает хозяйка кошечки Елена Серебрякова. - Когда кто-нибудь заплачет, она бежит со всех лап, чтобы утешить. Когда старшая дочка Аня собирается утром в садик, то тетя Мура помогает во всем: будит (либо точит лапки, либо залезает под одеяло и мяукает), сопровождает в туалете, вместе завтракают, следит за тем, как собирается Аня и обязательно провожает в коридоре. Каждый вечер она с радостью бежит встречать Аню. Средней дочке Тане 2,5 года, тетя Мура ее очень любит и всегда утешает, если Танечка заплачет. Младшей дочке Юле всего 4 месяца, тетя Мура всегда находится рядом, следит за успехами малышки. Наши дети и мы очень любим нашу Мурку, ведь она по-настоящему верный и заботливый друг!

Елена Серебрякова и Мура получают сертификат на 3000 тысячи рублей от сети магазинов «Zooclub», сертификат на 2000 тысячи рублей от Профессорской ветеринарной клиники и сертификат на 1000 рублей от сети зоомагазинов «Мой зверь».

Второе место читатели отдали коту по кличке Шури.

Шури набрал 75 лайков

Шури набрал 75 лайков

- Злобная мордочка с очень доброй душой. Любит играть и греться на солнышке, - рассказала о своем питомце хозяйка Ксения Кочева.

Кочева Ксения и ее питомец выигрывают сертификат на сумму 2000 тысячи рублей от сети магазинов «Zooclub», сертификат на 1500 тысячи рублей от Профессорской ветеринарной клиники и сертификат на 500 рублей от сети зоомагазинов «Мой зверь».

Третье место досталось глазастому коту Микки.

За кота Микки отдали голоса 40 пермяков

За кота Микки отдали голоса 40 пермяков

- Нашего кота зовут Микки. Мы нашли его по объявлению в 2014 году и забрали еще котенком. Теперь он уже большой и пушистый кот. Микки очень добрый, ласковый и шустрый, любимец нашей семьи и мы очень рады, что наш кот занял почетное третье место в конкурсе.

Екатерина и Микки получают сертификат на 1000 рублей от сети магазинов «Zooclub», сертификат на 1000 рублей от Профессорской ветеринарной клиники и сертификат на 500 рублей от сети зоомагазинов «Мой зверь».

Победители наших спонсоров.

Спонсор нашего конкурса «Профессорская ветеринарная клиника» отдали предпочтение ласковой кошечке по кличке Рыся.

Комнатный вихрь Рыся

Комнатный вихрь Рыся

- Рысю мы приобрели в марте, успели съездить за ней в питомник в Уфу до карантина, - рассказывает Татьяна. - Наша самоизоляция была совсем не скучной - Рыся играет в круглосуточном режиме, но самое интересное - без когтей, аккуратно. Дома мы ее зовем вихрь комнатный. У нас еще есть собака породы Джек-рассел-терьер по кличке Тайра. Теперь Рыся и Тайра - лучшие подруги!

Татьяна и Рыся получают сертификат на 2000 рублей.

Профессорская ветеринарная клиника основана в 2010 году.

Главный врач клиники – Ольга Владимировна Нижегородова, кандидат ветеринарных наук, с 2007 по 2014 год доцент кафедры ветеринарной хирургии и акушерства Пермской государственной сельскохозяйственной академии.

В клинике работает дружная, сложившаяся команда опытных врачей, некоторые из них имеют ученые степени кандидатов и докторов ветеринарных и медицинских наук.

Ежедневный прием ведут хирург, терапевт, дерматолог, специалист УЗИ, специалист по экзотическим животным. В клинике есть ветеринарная аптека, стационар. Мы ждем Вас по адресам: ул. Лебедева, 18 тел. (342) 243-33-96 Пн-пт 09.00 - 21.00, Сб-вс 09.00 - 21.00

ул. Вильямса, 20/2, тел. (342) 202-23-66 Пн-вс 10.00 - 21.00

E-mail: profivet@mail.ru

Сайт: https://vk.com/club26456139

Группа ВКонтакте: Профессорская ветеринарная клиника

Наши спонсоры сеть магазинов товаров для животных «Zooclub» не смогли устоять перед шотландцем по кличке Персик

Своенравный и непокорный персик

Своенравный и непокорный персик

- Дочке исполнилось 3 года, и мы для нее выбирали котенка. Я всегда хотела шотландского вислоухого, - рассказывает Мария. - Так у нас появился Персик. Он истинный шотландец. Своенравный, непокорный. Очень не любит, когда его берут на руки. Погладить его можно, если он сам этого захочет.

Мария Башманова и ее котик Персик получают сертификат на 3000 рублей.

В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы.

В продаже Вы найдете более 25 тысяч товаров: сухие и влажные корма, лакомства; ветеринарные препараты и витамины; аксессуары и амуниция; все для ухода и гигиены; игрушки; одежда и обувь. Вы также можете приобрести зоотовары в нашем интернет-магазине, который осуществляет доставку по Перми и Пермскому краю. Мы не стоим на месте и постоянно расширяем наш ассортимент. А ежемесячные акции и скидки Вас приятно удивят!В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы.

Магазины «Zooclub» находятся по адресам: улица Плеханова, 39 тел. (342) 236-76-02; Бульвар Гагарина, 58а тел. (342) 263-34-41; улица Мира, 112 тел. (342) 207-53-43; улица Комиссара Пожарского, 10 тел. (342) 221-14-11; Комсомольский проспект, 71 / улица Белинского, 48 тел. (342) 254-37-77; улица Маршала Рыбалко, 88 тел. (342) 246-28-88

Сайт: zooclub-perm.ru

Группа ВКонтакте: ZooClub - Товары для животных

Магазин товаров для животных «Мой зверь» отдали свой голос кошечке Кассандре

Добрый и ласковый Микки

Добрый и ласковый Микки

Кошечку Кассандру нам подарила сестра на день рождения маме, - рассказывает Анастасия. - Сейчас кошечке 3 года. Кассандра помогает во всех домашних делах: в уборке, готовке и по огороду - везде все проверяет и контролирует. Хвастается добычей - приносит мышек домой. Очень любит спать на подушке и делать массаж головы.

Анастасия и ее питомец Кассандра получают сертификат на сумму 1000 рублей и брендированные подарки от спонсора.

Магазин товаров для животных «Мой зверь» помогает вам заботиться о питомце. Мы продаем качественные корма, аксессуары, игрушки и другие товары, так необходимые для комфортной жизни животного.

Если вместе с вами живет собака, кошка, грызун или просто рыбка - наш зоомагазин именно для вас. Мы точно знаем, как подобрать здоровое питание и организовать правильное содержание животного в вашем доме.Магазин товаров для животных «Мой зверь» помогает вам заботиться о питомце. Мы продаем качественные корма, аксессуары, игрушки и другие товары, так необходимые для комфортной жизни животного.

Сомневаетесь? Практически у каждого из нас есть свой домашний любимец. И мы готовы делиться и обмениваться с вами знаниями и опытом.

Мы ценим ваше время, поэтому стараемся быть всегда рядом. Более 60 зоомагазинов «Мой Зверь» уже открыты в Перми и радуют своих покупателей широким ассортиментом и ценами. Адреса и режим работы магазинов можно посмотреть тут https://vk.com/topic-143042867_37156672

Группа ВКонтакте: Зоомагазины «Мой Зверь»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто не распознал бы грамотную провокацию»: «российских бойцов», задержанных в Белоруссии, могли использовать втемную
Специалисты заявляют – 33 человека, которые якобы прибыли в Республику, чтобы устроить беспорядки и стычки, стали жертвами политических игр
Новости 24
Стало известно о состоянии четырех детей, сбитых в Перми иномаркой «Форд»
В Перми охраннику школы, где произошла поножовщина, дали условный срок
В Перми пополнить транспортные карты можно будет только безналичным способом
В Перми выдают сертификаты в детские лагеря на осенние смены
В Прикамье уже два дня не могут найти 80-летнюю женщину
В Перми при подъезде к остановке автобус сбил 80-летнюю женщину
Накануне выборов губернатора Прикамья: Кто преодолел муниципальный фильтр?
В Пермском крае на трассе автокран расплющил кабину большегруза
В Перми появится памятник ВДВ и генералу Маргелову
Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев коронавируса
В Перми произошел пожар в магазине модной одежды
«Ласточки» от Перми до Краснокамска пустят 1 сентября
В Перми три автобусных маршрута временно изменят пути следования
Пермяки стали чаще болеть пневмониями и меньше кишечными инфекциями
С начала сезона клещи покусали больше 14 тысяч пермяков
В массовом ДТП в Прикамье столкнулись три фуры и легковушка
Максим Решетников возвращается в Пермь
«Разбил машину нунчаками». В Перми осудили хулигана-рецидивиста