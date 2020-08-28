Подросток, которому пермские врачи пришили отрубленную руку, мечтает стать сварщиком

Дима может самостоятельно писать Фото: Василий Вахрин

«Спасибо врачам», - медленно выводит слова на листочке 15-летний Дима. Рука почти не дрожит, но буквы получаются чуть-чуть кривоваты. Впрочем, то, что мальчик вообще может самостоятельно писать, иначе как чудом и не назовешь.

Прошлым летом Дима колол дрова и нечаянно сунул правую руку под колун. Раздробленная кисть отлетела в сторону…

От болевого шока мальчик потерял сознание. Диму срочно отправили в Куединскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь, остановили кровотечение. И тут же связались с отделением санавиации Пермской краевой клинической больницы. Через 30 минут после звонка вертолет с врачом-реаниматологом на борту вылетел в Куеду.

Отрубленную кисть куединские врачи поместили в термоконтейнер с охлаждением и отправили его вместе с мальчиком в Пермь. Вертолет приземлился на площадке на территории перинатального центра, откуда на реанимобиле Диму доставили в краевую детскую клиническую больницу. Там из приемного отделения подняли сразу в операционную. С момента ЧП прошло около пяти часов.

На рентгеновских снимках - два фрагмента разрубленной руки. Фото: Василий Вахрин

За это время в Перми срочно собрали бригаду врачей. Операции по восстановлению отрубленных конечностей в краевом центре проводят один-два раза в год, но у взрослых пациентов. С ребенком такая ситуация произошла впервые. И операцию выполняли совместно хирурги из «взрослой» и детской краевых клинических больниц.

- Дело было в воскресенье, - вспоминает Анатолий Касатов, главный врач краевой клинической больницы. - Главный сердечнососудистый хирург Пермского края Ильдус Мухамадеев был на даче, но сразу же приехал в больницу после сообщения о травме мальчика. Одновременно с вылетом вертолета предупредили травматологов краевой детской больницы. Осмотрев мальчика, мы приняли решение о проведении реплантации кисти и последующем поэтапном восстановлении функций руки.

Начали операцию около 8 часов вечера, а закончили в полпятого утра.

Пернмские врачи выполнили сложнейшую операцию. Фото: ПКДКБ

- Дело осложнялось тем, что дровокол серьезно повредил и кости, и мягкие ткани руки, - рассказал Николай Белокрылов, заведующий отделением травматологии и ортопедии краевой детской клинической больницы. - За 39 лет практики я встретился с таким случаем впервые. Руку мальчику пришлось укоротить до здорового участка кости – сантиметра на два, чтобы стал возможным ровный шов.

Врачи сшили сосуды и нервы, соединили кости с помощью металлоконструкции. На следующий день последовала еще одна операция.

- Только через две недели мы спокойно вздохнули, убедившись, что рука прижилась, а кровоснабжение восстановлено, - продолжает Николай Белокрылов. - Но осталась проблема: как заставить кисть работать. Примерно через полтора месяца после травмы мы сделали пластику сухожилий и разгибателей пальцев кисти. И еще спустя месяц провели те же действия, только на ладонной поверхности.

Прошло полгода, и пришитая Димина рука начала понемногу двигаться.

28 августа у подростка завершился очередной этап реабилитации. Пока кости его руки соединены металлоконструкциями. Врачи размышляют, стоит ли их убирать. Это можно сделать в щадящем режиме, с минимальным оперативным вмешательством. Но уже сейчас Дима может двигать рукой, сгибать и разгибать пальцы и саму кисть.

Дмитрий Кинев, лечащий врач Димы, показывает ему упражнения для руки. Фото: Василий Вахрин

- Напиши что-нибудь, - предлагает Диме его лечащий врач, Дмитрий Кинев, травматолог-ортопед краевой детской клинической больницы. И мальчик пишет на листочке слова благодарности людям, спасшим его руку.

- Не больно? – спрашиваем мы мальчика.

Тот смотрит даже немного удивленно:

- Нет.

И признается:

- Я после школы хочу стать сварщиком. Если возьмут.

- Руку надо еще немного разработать, остались небольшие «штрихи» по бытовой реабилитации, и Дима сможет пользоваться ею в полном объеме, - говорит Николай Белокрылов. – Так что и сварщиком может стать.

- Случай действительно уникальный! - отметил Анатолий Касатов. - Эта операция - показатель слаженности работы врачей самых разных специальностей - от дежурных врачей Куединской больницы и до сердечнососудистых хирургов. Да, потребовалось несколько операций, длительное лечение. Но вся эта согласованная многоэтапная работа была не напрасна. Руку мальчику не просто спасли, но и восстановили ее функции.

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