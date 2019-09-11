2019-09-11T13:39:06+03:00
Здоровье

«Это настоящее чудо». Пермские врачи пришили мальчику отрубленную руку

14-летний подросток случайно подставил кисть под колун
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Врачи провели сложную операцию и спасли мальчику руку. Фото: Марина Трефилова.Врачи провели сложную операцию и спасли мальчику руку. Фото: Марина Трефилова.
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В конце июля 14-летний Саша (имя мальчика изменено.- Ред.) колол дрова. Но не топором махал, а с помощью гидравлического колуна. Саша подкладывал чурки под нож колуна, его приятель нажимал на кнопку, и расколотые полешки сами разлетались в стороны.

Увлекшись, в один момент Саша не успел вовремя убрать руку, и тяжелый нож вместо полена опустился на его предплечье. Колун отсек часть руки мальчика. От болевого шока Саша потерял сознание.

Подростка срочно отправили в Куединскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь. Оттуда - на вертолете санавиации в Пермь. Отрубленный кусочек руки врачи поместили в термоконтейнер с охлаждением и отправили его вместе с мальчиком в краевую детскую больницу. Сразу с вертолета Сашу доставили в операционную.

- Рука мальчика была сильно повреждена, края раны были изначально непригодны к приживлению, - рассказали «Комсомолке» в детской больнице. – Был высок риск осложнений. Но хирурги приняли решение восстановить пострадавшую руку.

Как говорят медики, подобные случаи бывают один на миллион. На помощь врачам из краевой детской больницы пришли сердечно-сосудистые хирурги из взрослой краевой клинической больницы. Тяжелейшая операция шла несколько часов. Врачи поочередно соединяли кости, сосуды и нервы руки. Первый этап завершился успешно - в «пришитом» участке руки восстановилось кровоснабжение.

Рука у Саши прижилась, но на этом хирурги останавливаться не стали. После консилиума врачи решили восстановить мальчику функции сухожилий.

Саша перенес еще две операции. Травматолог-ортопед КДКБ Василий Киряков и главный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук Николай Белокрылов сделали пластику сухожилий так, чтобы не пострадали ранее соединенные кровеносные сосуды.

Сейчас Саша проходит дальнейшее лечение в отделении травматологии и ортопедии КДКБ.

- Пациента ждет длительный реабилитационный период, - поделился заместитель главного врача по хирургической помощи КДКБ Игорь Тюнягин. - О восстановлении функции кисти говорить пока преждевременно, поскольку этапы лечения еще не завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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