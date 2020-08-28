«Кама моя». Пермяки увидят шоу нового фонтана на эспланаде

Фото: пресс-служба администрации Перми

В течение всего сентября пермяки смогут приходить на эспланаду, чтобы увидеть представления нового фонтана.

В праздничной программе – композиции, посвященные Перми и 75-летию Победы. Как сообщили в администрации Перми, почти всю музыку к альбому написал пермский композитор Никита Савостин, он же стал и автором аранжировок. В альбом также вошла уже полюбившаяся пермякам песня «Кама моя» в исполнении Александра Смирнова. Среди других исполнителей: Анастасия Усольцева, Мария Савостина, Ксения Висладос, Ксения и Александр Тыщики, Денис Бебчук и Геннадий Шарвашидзе. Музыку исполняет камерный оркестр «Орфей».

Новые представления будут чередоваться с прежними и продолжаться с 18 до 22 часов, два раза в час. 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, новый фонтан представит программу, посвященную 75-летию Победы. Начнется программа с минуты молчания в честь всех, кто погиб в годы войны. В программе - любимые песни военных лет. Представления будут идти каждый час: в 18, 19, 20 и 21 час.

А что покажет театральный фонтан?

Фото: пресс-служба администрации Перми

Театральный фонтан представит уже известную горожанам программу, представления будут проходить с 18 до 22 часов, два раза в час.

До этого времени, с 10 до 18 часов, фонтаны работают в статическом режиме.

ВАЖНО

5 и 6 сентября, а также 12 и 13 сентября, фонтаны на городской эспланаде работать не будут в связи с проведением мероприятий.

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