На заводе Шпагина пройдет Межрегиональная туристическая ярмарка

Жители и гости Прикамья познакомятся с удивительными местами региона и смогут сразу приобрести тур

12 сентября на заводе Шпагина пройдет первая Межрегиональная туристическая ярмарка, участие в которой примут гости и жители Прикамья, представители туристического бизнеса края и регионов России.

- Если ориентироваться на данные Ростуризма, сейчас туризм «перепрофилируется» на путешествия по России, вырастет спрос на экологические и активные туры, санаторно-курортный отдых, культурно-познавательный и гастрономический туризм. Все эти виды отдыха есть в Пермском крае. Наша задача - предложить жителям края и туристам интересные турпродукты, ведь уезжая с яркими эмоциями, они захотят вернуться еще раз, а делясь впечатлениями, будут привлекать новых гостей, - подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

В программе туристической ярмарки - деловые мероприятия, гастрофестиваль и мастер-классы.

- Жители и гости Прикамья познакомятся с удивительными местами нашего региона, смогут спланировать и сразу приобрести тур. Приятным сюрпризом для посетителей станет розыгрыш сертификатов на путешествие по Пермскому краю. Участие в ярмарке уже подтвердили 30 туроператоров из европейской части России, они планируют представить краевые продукты на федеральном уровне. Кроме того, мероприятие посетят представители органов власти, туристских информационных центров, туристических ассоциаций и туроператоров нескольких соседних регионов. Они представят проекты по межрегиональному взаимодействию и лучшие региональные практики», — отметил Сергей Хорошутин, заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края.

На ярмарке можно будет познакомиться с новыми туристическими продуктами, сделать фотографию в интерактивной фотозоне, посвященной водному туризму, посетить BBQ street и попробовать блюда, приготовленные на открытом огне.

Кроме того, гости гастрофестиваля посетят соревнования шеф-поваров и барменов края. Также на мероприятии будут представлены мастер-классы по художественной керамике, резьбе по камню и дереву, плетению поясов и шитью в народных традициях, художественной обработке бересты, росписи по стеклу и металлу.

В рамках деловой программы для представителей туриндустрии пройдут презентация «Пермский край: территория впечатлений» и семинар Геннадия Шаталова «Продвижение региональных туристических брендов».

Вход на мероприятия свободный, участие в мастер-классах — бесплатное.

ВАЖНО

Межрегиональная туристическая ярмарка пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. При подготовке учитываются рекомендации Роспотребнадзора для мероприятий, проводимых на открытом пространстве и в зданиях.

Предусмотрены дезинфекция помещений и термометрический контроль для посетителей и сотрудников. Организаторы проекта будут работать в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Кроме того, на площадках ярмарки будут расположены санитайзеры и нанесена разметка для обеспечения безопасной дистанции.