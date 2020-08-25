В Перми тренера бассейна, в котором утонула девочка, ограничили в свободе

Девочка утонула во время тренировки Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Бывшего тренера бассейна «Олимпия» Елену Болога нпризнали виновной в смерти 10-летней Насти (имя ребенка изменено. - Ред.).

Напомним, 22 октября 2019 года в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» тренировалась группа синхронного плавания. Одна из девочек ушла под воду и не поднималась на поверхность. Но окружающие подумали, что она отрабатывает задержку дыхания, и не волновались. Не обратила внимания на долгое пребывание девочки под водой и тренер Елена Бологан. Тревогу подняли родители, наблюдавшие за тренировкой своих детей из окон кафе, расположенного над бассейном.

- Мы вдруг увидели, как одна из девочек ушла под воду и не выныривает обратно, - рассказала мама одного из пловцов. - Все сразу вскочили, начали кричать и со всей силы бить по окнам, но никто нас не слышал.

Настя провела под водой шесть минут, прежде чем ее вытащили на поверхность. До приезда «скорой» медики и спасатели «Олимпии» проводили сердечно-легочную реанимацию, помочь им пыталась мама одного из воспитанников - она оказалась врачом. Но спасти Настю не удалось.

Следователи возбудили в отношении Елены Бологан уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Тренер не проявила должную бдительность и тренерский контроль, оставила малолетнюю спортсменку без присмотра и, вследствие своей невнимательности и небрежности, допустила утопление девочки, которая в течение 6 минут находилась под водой без доступа к кислороду, - рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Приговор - два года ограничения свободы, а также лишение права в течение года заниматься тренерс

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