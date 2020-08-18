«Раньше как дуралейка бегал, а сейчас гордится!». В Перми пятимесячный щенок спас хозяйку на пожаре

Татьяна со своим щенком Даней, который спас ее от верной гибели. Фото: личный архив.

- До этого пожара, в котором сгорело все, что у нас было, щенок Даня как дуралейка бегал, а сейчас он буквально за сутки повзрослел, взгляд очень гордый стал, - рассказывает пермячка Татьяна Бузилова. – Данька, похоже, понимает, что хозяйку от верной смерти спас!

Татьяна работает санитаркой и сестрой-хозяйкой в краевом Онкоцентре. До 25 июля она со своим взрослым сыном жила в частном доме на улице Кордонной в Индустриальном районе Перми.

- 25 июля была суббота, - вспоминает то страшное утро Татьяна. – Сын на выходные уехал на дачу к друзьям, я дома была одна. Около семи утра пятимесячный пес Даня начал сильно лаять, но я закрылась одеялом и продолжала спать. Думала, выходной, раннее утро… Еще бы часок, и я гулять бы его повела. Но Данька не унимался и даже начал запрыгивать ко мне на кровать. Я сквозь сон даже слышала, что шифер на улице трещал, но подумала, что это соседи стройку затеяли. В итоге я встала, чтобы выпустить Даньку во двор побегать, открыла дверь, но там уже была стена огня.

Татьяна жила в доме со своим взрослым сыном. Фото: личный архив.

Татьяна тут же проснулась, схватила щенка, побежала к окну и выпустила Даньку на улицу, а потом сама – в чем была – выпрыгнула в окно.

- Я, пока лежала под одеялом, дыма даже не почувствовала, поэтому на спасение у меня оставались считанные секунды, - рассказывает женщина. - Я ни одеться не успела, ни что-либо взять с собой. Когда я встала, дым по комнате уже гулял, снизу сантиметров 50 только оставалось. В итоге сгорело все: вещи, деньги, документы… Но главное, что я сама жива осталась. Точно знаю, что это только благодаря Дане. Если бы не он – меня бы уже на свете не было.

Собаку столь серьезной породы всегда хотел купить сын Татьяны. Раньше у них уже был стаф. Когда та собака умерла от старости, решили, что новый питомец будет этой же породы.

- Получается, собаку мы купили, чтобы она в этом страшном пожаре спасла меня! – не скрывает благодарности Татьяна. – Даню сейчас даже соседи зауважали! Сначала побаивались - порода бойцовская - а сейчас мимо не проходят, чтобы не похвалить!

Сейчас погорельцы сняли квартиру, но всерьез думают о строительстве нового дома на месте старого, сгоревшего.

- Этот дом площадью 100 квадратных метров строил еще мой дед-инвалид после войны, а сгорел он из-за ветхой проводки, - говорит Татьяна Бузилова. – Уж если дед с одной ногой смог это сделать, разве мы – два взрослых здоровых человека с сыном этого не сможем сделать?

Щенок, спасший хозяйку на пожаре, повзрослел буквально за сутки. Фото: личный архив.

Но для этого Татьяне нужна помощь неравнодушных пермяков. Ведь ее старый дом застрахован не был, и помощи от госструктур тоже не ожидается.

Всех, кого тронула беда этой семьи, могут сделать посильный перевод на карту Сбербанка, привязанную к телефону +7 (951) 957-75-57 Татьяна Валериевна Б.