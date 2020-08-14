Пермские врачи рассказали, как дети переносят СOVID-19

Дети в более легкой форме переносят СOVID-19, чем взрослые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в сводках заболевших СOVID-19 в Пермском крае появляется информация о детях, инфицированных опасным вирусом. Каждый день количество ребят до 14 лет, у кого выявляют инфекцию, составляет от одного до 12 человек.

128 детей лечились в больницах, остальные - дома

В медицинском информационно-аналитическом центре Прикамья опубликовали статистику и рассказали, как чаще всего протекает СOVID-19 у детей.

- С начала пандемии новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 371 ребенка из Пермского края, - говорится в сообщении. - Это составляет 5,5% от всех заболевших. Отметим, что чаще всего СOVID-19 протекает у детей в легкой или бессимптомной форме. Из общего числа заболевших в медучреждения было госпитализировано 128 детей, остальным было назначено амбулаторное лечение на дому. На данный момент 72 ребенка уже выписаны.

Средняя степень тяжести заболевания наблюдалась только у одного ребенка. Практика показывает, что тяжелее всего болеют СOVID-19 дети с хроническими заболеваниями. И если у ребенка эндокринная патология, системные воспалительные заболевания, болезнь крови, врожденные пороки развития сердца, лор-органов, бронхо-легочная дисплазия, то родителям стоит быть настроже.

Беречь детей от вируса необходимо

Также в группе риска дети с иммунодефицитом, в том числе, вызванном терапией, угнетающей иммунитет, с нарушением питания, проявляющимся как ожирение.

И даже, несмотря на то, что маленькие пациенты легче переносят недуг, беречь их от вируса необходимо, подчеркивают специалисты.

Большая часть заболевших детей лечились дома. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

- В случае бессимптомного протекания болезни, ребенок может заразить родственников старшего поколения, которые находятся в группе риска, - поясняют в краевом Минздраве. - Важно, чтобы ребенок также соблюдал меры безопасности - это регулярное мытье рук, ношение маски в местах скопления людей и помещениях.

Медики отмечают, что низкий показатель детской заболеваемости коронавирусом в Прикамье во многом стал возможен благодаря своевременному переходу на дистанционное обучение школьников и соблюдению мер безопасности при организации работы детских садов, а затем - летних лагерей и площадок.

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