«Нужна встреча с вирусом, чтобы появился иммунитет». Пермский эпидемиолог рассказала, как коронавирус будет вести себя дальше

Оперштаб разрешил работать кафе, столовым и ресторанам, при условии, что столы будут размещены на расстоянии не менее полутора метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе оперштаб принял ожидаемые решения: разрешил работать кафе, столовым и ресторанам, при условии, что столы будут размещены на расстоянии не менее полутора метров. А вот проведение в них массовых мероприятий – свадеб, юбилеев и банкетов - пока запрещено. Также под запретом остаются детские игровые зоны и фудкорты.

Зато разрешается работа плавательных бассейнов. Отдельно расположенные бани и сауны пока остаются закрытыми, но если они находятся на территории бассейна - могут работать.

С 1 сентября снимаются ограничения о наполняемости групп в детских садах. Также будет разрешен личный прием в управлениях Минсоцразвития, Центрах социальных выплат и в Центрах занятости населения Пермского края.

Важно провести вакцинацию от гриппа

- Мы малыми темпами возвращаемся к привычной жизни, и это не может не радовать, - объяснила в эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - То, что мы сейчас постепенно открываем, – это работает на стабилизацию эпидемической обстановки. Происходит встреча с вирусом, каждый из нас приобретает иммунитет. В итоге создается коллективный иммунитет, и обвального роста заболеваемости не произойдет. Сейчас на протяжении долгого времени заболеваемость у нас стабильная, она и позволила сделать этот шаг к ослаблению мер.

После снятия очередного ряда ограничений у пермяков возникли вопросы: почему в бассейне им поплавать можно, а посмотреть долгожданную премьеру в кинотеатре – нет.

- В бассейне идет постоянный процесс движения и перемещения людей, а в кинотеатрах мы достаточно длительный промежуток времени сидим в условиях закрытого пространства, поэтому во втором случае рисков больше, - объясняет Ирина Викторовна. – Но переживать не стоит, так как в ближайшее время откроют и кинотеатры. Делать все послабления одновременно - нежелательно, так как процесс распространения вируса станет достаточно активным.

Сотрудники общепита продолжают носить маски и перчатки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На очереди открытия – не только кино, но и театры, и фестивали под открытым небом.

С 1 сентября в Пермском крае откроются все вузы, школы и детские сады. Студенты приедут с разных территорий, встретятся дети из разных коллективов. Не случится ли вспышки COVID-19? И есть ли вероятность, что режим снова ужесточат?

- Риски остаются, - говорит Ирина Фельдблюм. - Мы сейчас привыкаем жить с новым коронавирусом, так же, как долгое время живем с вирусом гриппа, кори, краснухи, клещевого энцефалита. Чтобы избежать наслоения, не утяжелить последствия и снизить летальные исходы, в сентябре необходимо сделать прививку против гриппа. Людям из группы риска есть смысл подумать об иммунизации против пневмококковой инфекции, так как и у гриппа и коронавирусной инфекции – осложнения протекают в виде внебольничной пневмонии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медицина перестраивается на «мирное время»

В медицине идет обратный процесс перепрофилирования коек, которые ранее предназначались для лечения пациентов с COVID-19.

- С 10 августа перепрофилировано 945 коек для работы в штатном режиме и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям края, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – Пока для лечения пациентов с COVID-19 остаются 2382 койки. Второй этап начнется 14 августа, а третий - не позднее 20 августа. Нам необходимо оставить так называемый «остаточный фонд» коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это более 1500 коек по всему Пермскому краю.

Кстати, после возобновления плановой госпитализации, в больницы края поступило 1525 человек, а диспансеризацию за два дня успели пройти 1195 человек.

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