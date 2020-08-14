«Спина в ранах, на морковку кинулся, словно неделю не ел». В Пермском крае спасают медведя, который три года просидел в заточении

Скрин с видео. Автор: Иван Белоусов.

- Прогнивший пол, ужасный запах и тесная клетка, - рассказывает пермяк Иван Белоусов, который на днях съездил к деду в Александровск и побывал рядом с местной «достопримечательностью» - вольером с медведем Мишкой.

Со слов молодого человека, Мишка принадлежит местному профилакторию. Его мать-медведицу когда-то подарили одному из сотрудников. Во время родов она умерла, а ее сынишка – медвежонок Мишка выжил. Это случилось три года назад. Сейчас косолапый сидит в вольере в 15 метрах от профилактория и является печальной местной «достопримечательностью». И если местные уже привыкли к запаху и виду медведя, то для приезжих – это шокирующее зрелище.

- К деду мы приехали на отдых, и он рассказал нам про Мишку, поэтому мы решили навестить его, - рассказывает Иван. – Взяли с собой морковку, и пошли к вольеру. Моя девушка, увидев, что там происходит, чуть в истерику не ушла. На спине у медведя были кровь и коросты из-за того, что он переходит из одной части вольера в другую, а перегородка там очень низкая. Вода тухлая, и от жажды он пьет собственную мочу. На морковку, которую мы принесли, Мишка кинулся, словно неделю не ел. Это ужасное зрелище. Поэтому мы сфотографировали все это и разместили в соцсетях в надежде, что огласка поможет улучшить жизнь и условия живущего в неволе медведя.

Корреспонденты «КП» обратились в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

- На место выехал специалист, ситуацию мы прокомментируем сразу, как разберемся со всеми подробностями, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, это не первый случай в Пермском крае, когда медведь в неволе вынужден жить в ужасных условиях. Год назад экологи спасали медведя Мишку, который жил возле придорожного кафе в селе Бикбарда. Охотники застрелили его мать-медведицу, а оставшегося медвежонка забрал в «добрые руки» хозяин местного кафе. Потом мужчина умер, и ухаживать за животным начал его сын. Но животное голодало, его подкармливали местные жители, и в судьбу медведя пришлось вмешаться журналистам, прокуратуре и специалистам Минприроды.

В итоге Мишка обрел новый дом. Его выкупили у старого хозяина и перевезли в московский благотворительный фонд защиты животных «БИМ».

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