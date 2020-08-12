Оперштаб: в Пермском крае разрешили работу кафе, ресторанов и бассейнов

Рестораны смогут принимать посетителей не только в летниках. Фото: архив "КП"

В Перми, сегодня, 12 августа, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края были приняты несколько важных поправок в Указ об ограничительных мерах.

Оперштаб разрешил работать: кафе, столовым и ресторанам, при условии размещения солов на расстоянии не менее 1.5 метров и выполнении рекомендаций Роспотребнадзора.

Проведение массовых мероприятий, банкетов - запрещено, детским игровым зонам открываться тоже пока нельзя. Фудкорты продолжают быть закрытыми.

Разрешается работа плавательных бассейнов кроме бань и саун. Эти изменения вступают в силу с момента подписания указа, то есть сегодня, 12 августа.

С 1 сентября снимаются установленные Указом ограничения о наполняемости групп, не более 5 человек в детских садах.

Разрешен личный прием граждан в межрайонных территориальных управлениях Минсоцразвития, Центров социальных выплат и в Центрах занятости населения Пермского края.

С сегодняшнего дня разрешено проведение мероприятий по приему на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования по творческим профессиям - это хореографическое училище. Также по дополнительным профессиональным программам в области искусств - детские школы искусств.